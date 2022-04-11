Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na baş döndürten teklif! Derbi sonrası...

Son dakika haberleri... Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde scoutların hedefindeydi. Milli futbolcu için Fransız Lille ve Nantes takımlarının yetkilileri Kadıköy'de yerlerini alıp çıplak gözle Kerem'i takip ettiler.

SKORU DEĞİŞTİREMEDİ AMA...

Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünse de, yıldız oyuncu kendini zorlayarak sahada yerini almayı başardı. Kerem, Fenerbahçe maçında da elinden geleni yapsa da skoru değiştiremedi. Galatasaray'ın mağlubiyetine rağmen scoutlardan geçer not alan Kerem yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

LUIS CAMPOS 25 MİLYON EURO DEĞER BİÇMİŞTİ

Birçok Avrupa kulübünün kıskacındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonu yüksek bir bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Kerem için 25 milyon euro alt sınır belirlemişti. Öyle ki Atletico Madrid'in 14, Tottenham'ın ise 20 milyon euroyu gözden çıkarttığı iddia edilmişti.



