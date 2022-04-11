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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na baş döndürten teklif! Derbi sonrası...

11.04.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu yuvadan uçuyor. Fenerbahçe derbisinde scoutlar tarafından izlenen yıldız oyuncu sezon sonu rekor bedelle takımdan ayrılacak gibi. Dünya devlerinin sıraya girdiği Kerem için yapılacak teklifin detayları da ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları...

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na baş döndürten teklif! Derbi sonrası...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri... Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe derbisinde scoutların hedefindeydi. Milli futbolcu için Fransız Lille ve Nantes takımlarının yetkilileri Kadıköy'de yerlerini alıp çıplak gözle Kerem'i takip ettiler.

SKORU DEĞİŞTİREMEDİ AMA...

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Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünse de, yıldız oyuncu kendini zorlayarak sahada yerini almayı başardı. Kerem, Fenerbahçe maçında da elinden geleni yapsa da skoru değiştiremedi. Galatasaray'ın mağlubiyetine rağmen scoutlardan geçer not alan Kerem yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

LUIS CAMPOS 25 MİLYON EURO DEĞER BİÇMİŞTİ

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Birçok Avrupa kulübünün kıskacındaki Kerem Aktürkoğlu'nun sezon sonu yüksek bir bonservis bedeliyle Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Burak Elmas'ın danışmanı Luis Campos, Kerem için 25 milyon euro alt sınır belirlemişti. Öyle ki Atletico Madrid'in 14, Tottenham'ın ise 20 milyon euroyu gözden çıkarttığı iddia edilmişti.


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