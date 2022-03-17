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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na yeni bir dev talip! 25 milyon euro...

17.03.2022 12:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Transfer haberleri... Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için İspanya La Liga devi Atletico Madrid devreye girdi.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'na yeni bir dev talip! 25 milyon euro...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Beşiktaş derbisinde iki gol atan Kerem Aktürkoğlu'na hayran kalan Lyon Scout Şefi Bruno Cheyrou, Barcelona maçını da Nef Stadyumu'nda takip edecek. Fransız ekibi, transfer listesinin ilk sırasına yazdığı genç oyuncu için teklif hazırlamaya başladı.

Galatasaray'ın yıldızı, bir başka Avrupa kulübünün daha radarına takıldı. Atletico Madrid de 23 yaşındaki oyuncunun Barcelona rövanşındaki performansını yakından takip edecek. Galatasaray yönetimi, Kerem için 25 milyon Euro'nun altında gelecek hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacak.

TUR GELİRSE KASA DOLACAK

Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile berabere kaldığı için 210 bin Euro kazanan Aslan, rövanşta Barça'yı yenerse 630 bin Euro galibiyet parası ve çeyrek finale yükselme ödülü olan 1.8 milyon Euro kasasına koyacak. Yani G.Saray'ın İstanbul'daki zaferi, kasasına 2.5 milyon Euro (yaklaşık 40 milyon TL) daha girmesini sağlayacak. Avrupa Ligi'nde yarı finale yükselme ödülü 2.8 milyon Euro, şampiyon olmanın armağanı ise 8.6 milyon Euro. Finali kazanamayan takım da 4.6 milyon Euro alacak.

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