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Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu Bayern Münih istiyor! 19 milyon Euro...

24.12.2021 14:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da yaptığı çıkışla taraflı tarafsız herkesi etkileyen Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri artıyor. Sezon sonunda takımdan ayrılıp Avrupa'ya gitmesine kesin gözüyle bakılan genç oyuncunun son talibi herkesi şaşırttı. Dünyanın en büyük kulübü olarak gösterilen Bayern Münih, Kerem Aktürkoğlu'na talip olduğu iddia edildi.

Son dakika: Kerem Aktürkoğlu'nu Bayern Münih istiyor! 19 milyon Euro...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: 3. Lig ekibi Erzincan'dan Galatasaray'a transfer olarak kariyerinde müthiş bir sıçrama yapan Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'da yakaladığı performansla dudak ısırtmaya devam ediyor. 23 yaşındaki kanat oyuncusunun adı Avrupa'nın devleriyle anılıyor. Son çıkan dedikodu ise herkesi şaşırttı. Dünyanın en büyük takımı olarak gösterilen Bayern Münih'in Kerem'i takıma katmak için devrede olduğu öğrenildi.

19 MİLYON EURO

Sarı-Kırmızılılar'ın Ocak ayında Kerem'i bırakmaya niyeti yok. Ancak ara transfer döneminde gelebilecek astronomik bir teklifin reddedilme ihtimali de düşük görünüyor. Galatasaray yönetimi devre arasında Kerem'i minimum 19 milyon Euro gibi bir teklife bırakabilir.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu
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