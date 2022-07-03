Son dakika: Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalin adı belli oldu!

Son dakika spor haberi... Bu yıl 661'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan sürüyor. Gerçekleştirilen yarı final mücadelelerinde Ertuğrul Dağdeviren ile Mustafa Taş, İsmail Balaban ile ise Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların sonuçlanmasının ardından finalin adı da belli oldu.
Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan sürüyor. Yarı final mücadelelerinde Ertuğrul Dağdeviren ile Mustafa Taş, İsmail Balaban ile de Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi.
FİNALİN ADI BELLİ OLDU!
Zorlu karşılaşmalarda Mustafa Taş, Ertuğrul Dağdeviren'i mağlup ederek adını finale yazdıran ilk isim olurken, diğer mücadelede ise Cengizhan Şimşek, İsmail Balaban'ı puanlamada yendi ve finalin ismi belli olmuş oldu.
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