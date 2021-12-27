Son dakika: Konyaspor-Beşiktaş maçı önesi Umut Meraş sürprizi! Kariyerinde ilk kez...

Son dakika: Süper Lig'de devre arasına girerken Beşiktaş son maçını Konyaspor deplasmanında oynayacak. Lige flaş bir şekilde giriş yapan ve 2. sırada bulunana Konyaspor taraftarı önünde çok başka oynuyor... Sergen Yalçın sonrası 3 maça çıkan Beşiktaş ise 2 galibiyet 1 beraberlik alarak yarışta ben de varım mesajı verdi. Geçtiğimiz hafta oynadığı maçta Rosier'in cezalı duruma düşmesinin ardından Konyaspor maçında sağ bek oyuncusu kalmadı... Beşiktaş teknik heyeti de mecburen o mevkiye başka bir oyuncu koymaya karar verdi. İşte detaylar...

HAYATINDA İLK KEZ OYNAYACAK

Beşiktaş'a sezon başında imza atan Umut Meraş, alt yaş kategorilerinde sağ bek olarak birkaç kez şans bulmuştu. Umut'un hiç alışık olmadığı bölgede göstereceği performans merak konusu oldu. Profesyonel kariyerinde ilk kez sağ bekte görev alacak tecrübeli oyuncu için sosyal medyada birçok tweet atıldı.

