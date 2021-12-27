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  4. Son dakika: Konyaspor-Beşiktaş maçı önesi Umut Meraş sürprizi! Kariyerinde ilk kez...

Son dakika: Konyaspor-Beşiktaş maçı önesi Umut Meraş sürprizi! Kariyerinde ilk kez...

27.12.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Beşiktaş Haberleri: Beşiktaş'ın başı sakatları ve cezalılarıyla dertte... Geçtiğimiz hafta gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Rosier ve sakatlığı bulunan Necip Uysal olmayınca sağ kenarda kariyerinde ilk kez bir isim görev yapacak... Elde sağ kenar oyuncusu kalmayınca Beşiktaş teknik heyeti çözümü sol bek oynayan Umut Meraş'ta buldu. Umut Meraş, bu akşam Konyaspor'a karşı sağ kenarda forma giyecek. İşte detaylar...

Son dakika: Konyaspor-Beşiktaş maçı önesi Umut Meraş sürprizi! Kariyerinde ilk kez...
Umut Meraş

Umut Meraş

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika: Süper Lig'de devre arasına girerken Beşiktaş son maçını Konyaspor deplasmanında oynayacak. Lige flaş bir şekilde giriş yapan ve 2. sırada bulunana Konyaspor taraftarı önünde çok başka oynuyor... Sergen Yalçın sonrası 3 maça çıkan Beşiktaş ise 2 galibiyet 1 beraberlik alarak yarışta ben de varım mesajı verdi. Geçtiğimiz hafta oynadığı maçta Rosier'in cezalı duruma düşmesinin ardından Konyaspor maçında sağ bek oyuncusu kalmadı... Beşiktaş teknik heyeti de mecburen o mevkiye başka bir oyuncu koymaya karar verdi. İşte detaylar...

HAYATINDA İLK KEZ OYNAYACAK

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Beşiktaş'a sezon başında imza atan Umut Meraş, alt yaş kategorilerinde sağ bek olarak birkaç kez şans bulmuştu. Umut'un hiç alışık olmadığı bölgede göstereceği performans merak konusu oldu. Profesyonel kariyerinde ilk kez sağ bekte görev alacak tecrübeli oyuncu için sosyal medyada birçok tweet atıldı.

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''Galatasaray ve Trabzonspor ağlıyor''''Galatasaray ve Trabzonspor ağlıyor''
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Konyaspor Valentin Rosier Cengiz Umut Meraş
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