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SON DAKİKA | Koronavirüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan mesaj!

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.03.2020 17:28 | Son Güncelleme

Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrrahim Albayrak açıklamada bulundu. Albayrak, "Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum." dedi

SON DAKİKA | Koronavirüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan mesaj!

Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrrahim Albayrak sağlık durumu ile ilgiliaçıklamada bulundu.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum." dedi


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Galatasaray abdurrahim albayrak açıklama

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
eee hani testi negatif cikmisti bunun
ALLAH şifa versin tüm hastalara
Allah tüm tedavi görenlere acil şifalar versin
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