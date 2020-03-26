SON DAKİKA | Koronavirüsüne yakalanan Abdurrahim Albayrak'tan mesaj!

Koronavirüse yakalanan Galatasaray 2. Başkanı Abdurrrahim Albayrak sağlık durumu ile ilgiliaçıklamada bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Albayrak, "Hepinize dualarınız ve iyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Sağlığım her gün daha iyiye gidiyor. İnşallah en kısa sürede görüşeceğiz. Hepinizi çok seviyorum." dedi
March 26, 2020
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