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  4. SON DAKİKA: Kulübü ayrılığı "Ülkesine dönmek istiyor" şeklinde açıkladı! Emre Çolak Intercity'e resmen veda etti

SON DAKİKA: Kulübü ayrılığı "Ülkesine dönmek istiyor" şeklinde açıkladı! Emre Çolak Intercity'e resmen veda etti

03.05.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray altyapısından yetişerek A Takıma kadar yükselen ve Deportivo, Hatayspor, Başakşehir, Göztepe gibi birçok kulüpte forma giymesinin ardından İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'e transfer olan Emre Çolak takımdan resmen ayrıldı. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Kulübü ayrılığı "Ülkesine dönmek istiyor" şeklinde açıkladı! Emre Çolak Intercity'e resmen veda etti
Emre Çolak

Emre Çolak

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Göztepe
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Türkiye'de son olarak TFF 1. Lig ekibi Göztepe'de top koşturan ve burada ayrılmasının ardından sürpriz bir şekilde İspanya 3. Lig ekiplerinden Intercity'e transfer olan 31 yaşındaki Emre Çolak burada beklentilerin hayli uzağında kalmıştı.

Tecrübeli futbolcu yeni takımında çıktığı maçlarda gol ya da asist katkısı yapma başarısı gösteremezken, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla "Futbolu bıraktım... Üzerimde emeği olan herkesin ellerinden öperim. Allah sizden razı olsun. Bugünden sonra ailemin mutluluğu için yaşayacağım. Ölüm var, sevdiklerinizle zaman geçirin" ifadelerini kullanmıştı.

24 SAAT SONRA VAZGEÇMİŞTİ

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Emre Çolak, bu kararı açıklamasının ertesi günü ise yeni bir paylaşım yaparak " Ülkemdeki trajedi beni çok endişelendiriyor ancak Intercity'ye olan bağlılığım devam ediyor. Yarından itibaren bir sonraki maçımızı kazanmak için çalışmalara başlayacağım." ifade etmişti.

BU KEZ RESMEN AÇIKLANDI!

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İspanyol ekibi Intercity'nin resmi hesabından bugün yaptığı açıklamada ise, Emre Çolak ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Kulüpten yapılan açıklamada "CF Intercity, kişisel sebeplerden dolayı ülkesine dönmek isteyen Emre Çolak ile ayrılma konusunda anlaşmaya vardı. Formamızı giydiğiniz haftalarda gösterdiğiniz çaba için kulüp olarak teşekkür eder, kişisel ve profesyonel düzeydi iyi şanslar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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