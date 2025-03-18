Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS başvuru tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Başvuru ve Uygulama Kılavuzunu resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresinde yayımladı.
LGS kapsamındaki merkezi sınav, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ile proje okullarına öğrenci seçmek amacıyla düzenlenecek.
Sınava, resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıf öğrencileri başvurabilecek.
LGS 2025 başvuruları 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. 15 Haziran 2025’te gerçekleşecek merkezi sınava katılım isteğe bağlı olacak. Başvurular, e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.
📢 “2025 LGS Kapsamındaki Merkezî Sınav İçin Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” Yayımlandı— Millî Eğitim Bakanlığı (@tcmeb) March 18, 2025
LGS kapsamında 15 Haziran 2025'te düzenlenecek merkezî sınavın;
📅 Başvuruları ➡️ 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında tamamlanacak.
📅 Başvurular, okul müdürlüklerince ➡️ 14 Nisan 2025… pic.twitter.com/XUwjoTji12
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