EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS başvuru tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS başvuru tarihleri açıklandı

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
18.03.2025 13:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS başvuru tarihleri açıklandı. 15 Haziran'da yapılacak sınava başvuru 2-11 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Milyonlarca öğrencinin beklediği LGS başvuru tarihleri açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı LGS (Liselere Geçiş Sistemi) Başvuru ve Uygulama Kılavuzunu resmi internet sitesi "www.meb.gov.tr" adresinde yayımladı.

LGS kapsamındaki merkezi sınav, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programları ile proje okullarına öğrenci seçmek amacıyla düzenlenecek.

Sınava, resmî ve özel ortaokullar ile imam hatip ortaokullarının 8. sınıf öğrencileri başvurabilecek.

3

LGS 2025 BAŞVURULARI NE ZAMAN? İŞTE TARİHLER VE DETAYLAR

LGS 2025 başvuruları 2-11 Nisan 2025 tarihleri arasında yapılacak. 15 Haziran 2025’te gerçekleşecek merkezi sınava katılım isteğe bağlı olacak. Başvurular, e-Okul sistemi (eokul.meb.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Ebeveynler okullu oluyor...Ebeveynler okullu oluyor...
MSÜ sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı...MSÜ sonuçları açıklandı: Sorgulama ekranı...
Anahtar Kelimeler:
Tarih başvuru lgs
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
Emekli promosyonlarında rekor artış!

Emekli promosyonlarında rekor artış!

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Eski MHP'li başkana belediye binasında saldırı! Yaralılar var: Belediye Başkanı'ndan açıklama geldi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Koç Holding Türkiye'den çıkıyor mu? Ali koç yanıt verdi

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

Şehit annesinin gördüğü rüya üzerine aile harekete geçti!

LGS başvuru tarihleri açıklandı

LGS başvuru tarihleri açıklandı

MEB liselerle ilgili düğmeye bastı! 4+4+4 sistemine revize geliyor…

MEB liselerle ilgili düğmeye bastı! 4+4+4 sistemine revize geliyor…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Geri ödeme yok! Bankaya gitmeden alabileceğiniz 20.000 TL nakit fırsatı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

Ultra konforlu ayakkabılar, su geçirmez ceketler ve dahası burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.