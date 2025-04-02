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SON DAKİKA | LGS başvuruları bugün başlıyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
02.04.2025 10:42
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Son dakika: 15 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava başvuru bugün başlıyor. Öğrenciler, bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek. Sınav sonucu, 11 Temmuz'da açıklanacak.

SON DAKİKA | LGS başvuruları bugün başlıyor

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 15 Haziran'da yapılacak. Başvurular, 2-16 Nisan arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak. Öğrencilerden, sınav için ücret talep edilmeyecek.

MEB'DEN ÖĞRENCİLERE UYARI

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenciler için uyarıları var.

Başvuru yapmadan önce, bilgilerin güncel olup olmadığını mutlaka kontrol ettirin. Bu kontroller, öğrencilerin kayıtlı olduğu okul müdürlüklerince gerçekleştirilecek. Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulanacak. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başlayacak. Sözel alanda 50 soru yöneltilecek ve 75 dakika süre tanınacak. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verilecek.

SONUÇLAR 11 TEMMUZ'DA AÇIKLANACAK

Sınav takvimine göre; sonuçlar 11 Temmuz'da Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde duyurulacak. Ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.

Kaynak: TRT Haber

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Anahtar Kelimeler:
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