SON DAKİKA | LGS sonuçları açıklandı! 2022 LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Son dakika: Binlerce kişinin merakla beklediği LGS sonuçlarıyla ilgili gözler Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasındaydı. MEB, LGS kapsamında 5 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçlarının açıklandığını duyurdu. 90 soru sorulan LGS'de iptal edilen sorunun olmadığı belirtilirken 193 öğrenci tam puan aldı. İşte son dakika haberinin detayları...



SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA | LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI

5 Haziran 2022’de başarıyla uygulanan LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları www.meb.gov.tr adresinde erişime açıldı. Başvuruların tüm 8. sınıf öğrencileri için otomatik olarak alındığı sınava 1 milyon 31 bin 799 öğrenci girdi ve katılım oranı yüzde 83 olarak gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da LGS kapsamında yapılan sınavın sonuçları ile birlikte "Merkezî Sınav Değerlendirme Raporu" da yayımlandı.

Yürütücülüğünü Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yaptığı raporda, öğrencilerin merkezî sınavda aldıkları sonuçlar ayrıntılı olarak incelendi, sınavdaki alt testlere ait dağılımlar değerlendirildi ve testin psikometrik özellikleri hakkında detaylı sonuçlara yer verildi.

İPTAL EDİLEN SORU YOK

Merkezî sınavda iki oturumda toplam 90 soru soruldu. Saat 09.30'da başlayan ilk oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil testleri uygulandı.

İkinci oturum saat 11.30'da başladı ve bu oturumda öğrenciler matematik ve fen bilimleri testlerini cevapladı. Merkezî sınavda yer alan sorulardan hiçbiri iptal edilmedi.

193 ÖĞRENCİ TAM PUAN ALDI

Sınava 48 farklı ilden katılan 193 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda 400-500 arasında puan alan öğrenci oranı geçen seneye göre artış gösterdi. Öğrencilerin yüzde 9,93'ü, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı yüzde 56,04 ile 200-299 oldu.

Raporda, öğrencilerin cinsiyetleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlar da incelendi. Elde edilen bulgular; önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Yüz yüze eğitime kesintisiz devam edildiği eğitim öğretim yılının ardından gerçekleştirilen sınavda matematik ve fen bilimleri alt testlerinde doğru cevap sayısı ortalamalarının 2021 yılına göre kısmen artış gösterdiği görüldü.

