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  4. Son dakika! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Son dakika! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

22.07.2024 10:04
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Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki yerleştirme sonuçlarını "www.meb.gov.tr" adresinden açıkladı.

Son dakika! LGS yerleştirme sonuçları açıklandı

Milyonlarca öğrencinin beklediği haber geldi. LGS yerleştrme sonuçları açıklandı.

Artık bu haberi dinlemek de mümkün. Şimdi uygulamayı indir!

Sonuçları öğrenmek için tıklayın...

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SINAV 2 HAZİRAN'DA YAPILDI

Millî Eğitim Bakanlığınca 2 Haziran tarihinde iki oturum hâlinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda; yurt dışında ise 11 sınav merkezinde, 11 okuldaki 35 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisiyle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

1 MİLYONA YAKIN ÖĞRENCİ KATILDI

Bu yıl LGS merkezî sınavına başvuran 1 milyon 038 bin 544 öğrencinin 992 bin 906'sı sınava katıldı, sınava katılım oranı yüzde 95,61 olarak gerçekleşti.

LGS yerleştirme kılavuzuna göre, bu yıl Türkiye genelinde 2 bin 525 liseye merkezî sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Bu okulların kontenjanı da 203 bin 638 öğrenci olarak belirlendi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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lgs
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