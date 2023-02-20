SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Lig tarihinin en büyük kavgası! Önce dirsek sonra yumruklar konuştu! Tayvan'daki basketbol maçında ortalık savaş alanına döndü

Lig tarihinin en büyük kavgası! Önce dirsek sonra yumruklar konuştu! Tayvan'daki basketbol maçında ortalık savaş alanına döndü

20.02.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan T1 Basketbol Ligi’nde dün oynanan Hero Bears-Taoyuan Leopards mücadelesinde maçın bitimine 1 dakika kala çıkan kavgada 12 basketbolcu oyundan atıldı. Lig tarihinin en büyük kavgası olarak adlandırılan olayda NBA'in eski yıldızı Dwight Howard da yer aldı.

Lig tarihinin en büyük kavgası! Önce dirsek sonra yumruklar konuştu! Tayvan'daki basketbol maçında ortalık savaş alanına döndü

Tayvan’ın birinci basketbol ligi olarak bilinen T1’de Hero Bears ile Taoyuan Leopards arasında dün oynanan ve 120-108 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlanan mücadelede lig tarihinin en büyük kavgası çıktı.

DİRSEK ATTI, YUMRUKLU KAVGA ÇIKTI

c5793e50-3727-4a3f-88e1-7c740d1d207e

Hero Bears’ın sahasında oynanan maçın bitimine 1 dakika kala Taoyuan Leopards savunmacısı Chen Hsiao-jung’un Hero Bears kaptanı Chiang Yu-an’ın yüzüne dirsek atmasıyla başlayan itişme, bir anda yumruklu kavgaya dönüştü.

YARDIMCI KOÇ SAHAYA GİRDİ, SALDIRDI

Screenshot_1

İki basketbolcunun kavga ettiği sırada Hero Bears’in yardımcı koçu Lin Chieh-ho, oyun alanına girerek rakip takım sporcusuna saldırdı.

Screenshot_2

NBA'İN ESKİ YILDIZI DA OLAYA KARIŞTI

Screenshot_4

Taoyuan Leopards forması giyen 36 yaşındaki eski NBA oyuncusu Dwight Howard da arbedeye karıştı. 20 dakika duran maçın ardından görüntüleri tekrar izleyen hakemler, Howard ile beraber toplam 12 oyuncuyu parkenin dışına gönderdi. Karşılaşmanın ardından yerel basına kısa bir açıklama yapan tecrübeli basketbolcu, sadece kavgayı durdurmaya çalıştığını ve haksız yere oyundan atıldığını söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandıMilli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı
Suudi Arabistan'da da büyük bir şok yaşadı! Herkes bu görüntüleri konuşuyor...Suudi Arabistan'da da büyük bir şok yaşadı! Herkes bu görüntüleri konuşuyor...
Atsu'nun ardından Hatayspor'dan 3 acı haber daha! "Başımız sağ olsun"Atsu'nun ardından Hatayspor'dan 3 acı haber daha! "Başımız sağ olsun"
Anahtar Kelimeler:
Tayvan kavga Basketbol dwight howard ligi ward yaşında maçın

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da doğal gaz patlaması! 2 ölü, 8 yaralı

Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

Depremde can kaybı 41 bin 156 oldu

Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Depremde hayatını kaybeden KKTC'li sporcuların son görüntüleri ortaya çıktı!

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Enner Valencia kendisine yapılan teklifi reddedip Brezilya ekibiyle anlaştı!

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Enner Valencia kendisine yapılan teklifi reddedip Brezilya ekibiyle anlaştı!

Beşiktaş-Antalyaspor maçında 21 futbolcu yok!

Beşiktaş-Antalyaspor maçında 21 futbolcu yok!

Futbolu bıraktı, teknik direktör oldu! İlk maçı...

Futbolu bıraktı, teknik direktör oldu! İlk maçı...

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.