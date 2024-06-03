Son dakika | Lise mezuniyetlerinde balo yasağı tartışmasına son noktayı koydu! "Velilerimize ilave yük getirmeyin"

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu metninde sürecin tamamlandığını, TBMM'deki komisyonlara havale edileceğini ifade etti. Bakan Tekin MEB'in mezuniyet genelgesiyle ilgili tartışmalara da yanıt verdi.

"OKULLARIMIZDA MADDİ İLAVE KÜLFET GETİRMEKSİZİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Liselerde mezuniyet balolarının yasaklanmadığının altını çizen Bakan Tekin şunları kaydetti:

"Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz. Bize gelen şikayetler üzerine; '5 yıldızlı otelde bize şu kadar maliyetle balo düzenleniyor biz bu paraları vermek zorunda mıyız? Vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz' diyen veliler olunca; madem yapılacak, okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz.

"BÜTÜN ÇOCUKLARIN PARASINI CEBİNİZDEN SİZ ÖDEYİN"

Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye etmek istiyorum; o zaman bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin, velilerimize ilave bir yük getirmeyin. 5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var. Bunlar doğru şeyler değiller."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





