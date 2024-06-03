EĞİTİM

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Son dakika | Lise mezuniyetlerinde balo yasağı tartışmasına son noktayı koydu! "Velilerimize ilave yük getirmeyin"

Son dakika | Lise mezuniyetlerinde balo yasağı tartışmasına son noktayı koydu! "Velilerimize ilave yük getirmeyin"

03.06.2024 12:15
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: MEB'den gelen 'mezuniyet' genelgesi ses getirdi. Genelgeyle birlikte "Balolar yasaklandı mı?" sorusu gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin liselerde mezuniyet baloları hakkında açıklama yaptı. Bakan Tekin'in açıklamasında '5 yıldızlı otel' vurgusu dikkat çekti.

Son dakika | Lise mezuniyetlerinde balo yasağı tartışmasına son noktayı koydu! "Velilerimize ilave yük getirmeyin"

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Öğretmenlik Meslek Kanunu metninde sürecin tamamlandığını, TBMM'deki komisyonlara havale edileceğini ifade etti. Bakan Tekin MEB'in mezuniyet genelgesiyle ilgili tartışmalara da yanıt verdi.

"OKULLARIMIZDA MADDİ İLAVE KÜLFET GETİRMEKSİZİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Liselerde mezuniyet balolarının yasaklanmadığının altını çizen Bakan Tekin şunları kaydetti:

"Niye yasaklayalım mezuniyet balolarını ki? Biz mezuniyet balolarını falan yasaklamadık. İlave maddi külfete neden olmasını istemiyoruz. Bize gelen şikayetler üzerine; '5 yıldızlı otelde bize şu kadar maliyetle balo düzenleniyor biz bu paraları vermek zorunda mıyız? Vermek istemiyoruz ama çocuğumuzun da oradan ayrı kalmasını istemiyoruz' diyen veliler olunca; madem yapılacak, okullarımızda maddi ilave külfet getirmeksizin yapılmasını istiyoruz.

iStock-1066324992

"BÜTÜN ÇOCUKLARIN PARASINI CEBİNİZDEN SİZ ÖDEYİN"

Bunu eleştirenlere bir şey tavsiye etmek istiyorum; o zaman bütün çocukların parasını cebinizden siz ödeyin, velilerimize ilave bir yük getirmeyin. 5 yıldızlı otelde bunu yapabilecek çocuklarımız yapamayacak çocuklarımız var. Bunlar doğru şeyler değiller."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM duyurdu: Başvurular bugün başladı!ÖSYM duyurdu: Başvurular bugün başladı!
LGS maratonu sona erdi! Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandıLGS maratonu sona erdi! Sınav soruları ve cevap anahtarı yayımlandı
1 milyondan fazla öğrencinin beklediği sınav!1 milyondan fazla öğrencinin beklediği sınav!
Anahtar Kelimeler:
mezuniyet
En Çok Okunan Eğitim Haberler
5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti

5 aylık enflasyon farkı ile tüm maaşlar değişti

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı

Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış, Van'da gözaltına alındı

325 euro verilecek: Bakan Işıkhan duyurdu

325 euro verilecek: Bakan Işıkhan duyurdu

Tahta kaşıkla cinsel saldırı dehşeti! Banyoda dakikalarca kaydetmişler

Tahta kaşıkla cinsel saldırı dehşeti! Banyoda dakikalarca kaydetmişler

ÖSYM duyurdu: Başvurular bugün başladı!

ÖSYM duyurdu: Başvurular bugün başladı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

"Bu fiyata bu kalite mükemmel!" Çok satan Columbia ürünlerini seçtik

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Çok satanlarda zirvede! Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.