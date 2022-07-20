Son dakika: Lucescu'dan maç sonunda ilginç hareket! Canlı yayında Jorge Jesus'un adını duyunca...

Son dakika haberleri... Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi konuk ettikleri maç sonrası konuştu. Taraftarına sitem dolu sözlerle seslenen tecrübeli teknik adam, maça daha fazla kişinin gelmesini beklediğini ifade etti.

"DURUMDAN MEMNUNUM DİYEBİLİRİM"

Lucescu, "Bizim için kolay bir durum değildi. Maç içerisinde bazı kartlardan memnun değilim ama sezonun ilk maçı, genel olarak durumdan memnunum diyebilirim." diye konuştu.

"DAHA FAZLA TARAFTAR BEKLİYORDUM"

Taraftarlarına sitem eden Lucescu, "Ukrayna'ya bu durumda kim gidip oynamak isteyebilir ki? Yakın zamanda potansiyelimizi göreceğiz ve daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Daha fazla taraftar bekliyordum bugün. Çok sayıda Ukraynalı ve Türk taraftar vardı iyi bir atmosfer yarattılar." sözlerini kullandı.

JORGE JESUS SORUSUNU REDDETTİ!

Jorge Jesus'la ilgili gelen soruları yorumlamayı reddeden Lucescu, kendi takımıyla ilgili gelen soruları cevaplamak istediğini belirtti. Bu olay karşısında şaşıran basın mensupları konuyu hemen değiştirerek başka sorular sordu. Lucescu'nun bu tavrına kimse anlam veremedi.



