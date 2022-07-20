SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Lucescu'dan maç sonunda ilginç hareket! Canlı yayında Jorge Jesus'un adını duyunca...

Son dakika: Lucescu'dan maç sonunda ilginç hareket! Canlı yayında Jorge Jesus'un adını duyunca...

20.07.2022 23:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Mircea Lucescu, konuk ettikleri Fenerbahçe ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından açıklama yaptı. Röportaj sırasında Jorge Jesus'un adını duyunca konuyu değiştiren Lucescu, basın mensuplarını bir hayli şaşırttı. Sadece takımı hakkında konuşmak istediğini söyleyen tecrübeli teknik adamın bu tavrına kimse anlam veremedi.

Son dakika: Lucescu'dan maç sonunda ilginç hareket! Canlı yayında Jorge Jesus'un adını duyunca...

Son dakika haberleri... Dinamo Kiev teknik direktörü Mircea Lucescu, Fenerbahçe'yi konuk ettikleri maç sonrası konuştu. Taraftarına sitem dolu sözlerle seslenen tecrübeli teknik adam, maça daha fazla kişinin gelmesini beklediğini ifade etti.

"DURUMDAN MEMNUNUM DİYEBİLİRİM"

2c816617-65f7-4a92-bc22-939292b87da5

Lucescu, "Bizim için kolay bir durum değildi. Maç içerisinde bazı kartlardan memnun değilim ama sezonun ilk maçı, genel olarak durumdan memnunum diyebilirim." diye konuştu.

"DAHA FAZLA TARAFTAR BEKLİYORDUM"

6fbba763-3482-45d1-a834-e148ebe7b328

Taraftarlarına sitem eden Lucescu, "Ukrayna'ya bu durumda kim gidip oynamak isteyebilir ki? Yakın zamanda potansiyelimizi göreceğiz ve daha iyi olacağımızı söyleyebilirim. Daha fazla taraftar bekliyordum bugün. Çok sayıda Ukraynalı ve Türk taraftar vardı iyi bir atmosfer yarattılar." sözlerini kullandı.

Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında, karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...Son dakika: Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında, karşılaşmadan çok bu olay konuşuldu! 4 yıl sonra rekor geldi...

JORGE JESUS SORUSUNU REDDETTİ!

207a3951c6324ba6a2f2a9d5706faffb

Jorge Jesus'la ilgili gelen soruları yorumlamayı reddeden Lucescu, kendi takımıyla ilgili gelen soruları cevaplamak istediğini belirtti. Bu olay karşısında şaşıran basın mensupları konuyu hemen değiştirerek başka sorular sordu. Lucescu'nun bu tavrına kimse anlam veremedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Arao'dan taraftarı mutlu eden açıklamaFenerbahçe'nin yeni transferlerinden Arao'dan taraftarı mutlu eden açıklama
Neuer'e cüzdanını geri verdi sonrasında isyan etti!Neuer'e cüzdanını geri verdi sonrasında isyan etti!
Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!Nwakaeme'nin yeni durağı belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
fenerbahçe lucescu son dakika haberleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Akşener "en az 74 lira olmalı" diyerek uyardı: Dolar artarsa fiyat da artmalı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Bankaların ‘emekli promosyon ödemesi’ yarışı

Diagne, şimdiden pişman etti bile! Çıktığı ilk maçta...

Diagne, şimdiden pişman etti bile! Çıktığı ilk maçta...

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!

Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçı öncesi büyük kriz!

Galatasaray, Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi!

Galatasaray, Haris Seferovic'i KAP'a bildirdi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

Bikinili paylaşımıyla tam not aldı! “En iyi manzaram”

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

Üç tane göğüs ucu olduğunu söyledi! Bikinili pozuyla olay oldu

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.