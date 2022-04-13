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Son dakika: Luka Modric'e olay benzetme! "Ümit Özat, sen misin?"

13.04.2022 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Real Madrid, uzatmaya giden maçta Chelsea'ye 3-2 mağlup olsa da ilk maçta aldığı 3-1'lik skorla adını yarı finale yazdırmayı başardı. İspanyol devinin yıldız orta saha oyuncusu Luka Modric; takımının ilk golünde yaptığı asistle sosyal medyada büyük övgü toplarken, Türk futbolseverlerden Ümit Özat benzetmesi yapıldı.

Son dakika: Luka Modric'e olay benzetme! "Ümit Özat, sen misin?"
Luka Modric

Luka Modric

HIR Hırvatistan
Yaş: 37 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Dünya futbolu, dün akşam Avrupa'da adeta bir 'ziyafet' çekti. Şampiyonlar Ligi'ni izleyen taraftarlar, futbola doydu. Real Madrid'in Chelsea'yi ağırladığı maç müthiş bir mücadeleye sahne olurken, karşılaşmada atılan goller herkesi büyüledi. Özellikle Real Madrid'in yıldız futbolcusu Luka Modric'in takımının ilk golünde yaptığı asist, futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea'yi konuk etti.

İlk maçtan 3-1'lik skorla ayrılan Real Madrid, kendi evinde 3-2 mağlup olsa da yarı finale çıkmayı başardı.

LUKA MODRIC DAMGASI

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Karşılaşmaya İspanyol devinin yıldız orta saha oyuncusu Luka Modric damga vurdu.

36 yaşındaki Modric; sahada basmadık yer bırakmazken, takımının ilk golünde yaptığı asistle sosyal medyada gündem oldu.

AYAĞININ DIŞIYLA...

Modric2

Mücadelenin 80. dakikasında gelişen Real Madrid atağında Luka Modric, savunma arkasına sarkan Rodrygo'ya ayağının dışıyla şahane bir pas attı ve Brezilyalı futbolcu bu ikramı geri çevirmeden topu ağlara gönderdi.

"ÜMİT ÖZAT, SEN MİSİN?"

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Hırvat yıldızın bu asisti; sosyal medyada büyük övgü toplarken, Türk futbolseverlerden Quaresma ve Ümit Özat benzetmesi geldi. Taraftarlar, "Ümit Özat, sen misin?" ve "Quaresma da aynısını yapmıştı" tarzı yorumlarda bulundular.


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Anahtar Kelimeler:
Chelsea
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