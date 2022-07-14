Son dakika: Luyindama'dan ses getiren paylaşım! Toprak sahada futbol oynuyor...

Galatasaray'ın Ocak 2019'da Standard Liege'den 3 milyon euro bedelle kiraladığı, Haziran 2019'da ise 5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanarak bonservisini aldığı Christian Luyindama, Sarı-kırmızılı kulübün sezon öncesi çalışmalarında yer almıyor.

GALATASARAY'A DÖNDÜ!

Geçen sezonun devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al Taawoun'a satın alma opsiyonuyla kiralık gönderilen Demokratik Kongolu futbolcu, sezon bitiminde opsiyonu kullanılmayınca Galatasaray'a dönmek zorunda kaldı.

KAMPA DAHİL EDİLMEDİ!

Galatasaray ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve yeni sezon öncesi kamp kadrosuna dahil edilmeyen Luyindama'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gündem oldu.

Luyindama, Instagram hesabından ülkesinde toprak sahada futbol oynadığı anları paylaştı. Bu kareler sosyal medyada çok konuşuldu.

TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ!

Başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı bu paylaşıma taraftarlar tepki gösterdi. Bazı taraftarlar 'Neden kampta değil' derken, kimi taraftarlar 'Nelsson ve Abdülkerim'den daha iyi' yorumunda bulundu.



