Son dakika: Manchester City maçının ikinci yarısında bir garip olay! ''Uzaylılar dünyaya geldi''

Son dakika haberleri... İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Manchester City ile Newcastle United kozlarını paylaştı. Liverpool'un Anfield Road'ta Tottenham karşısında yaşadığı puan kaybının ardından Newcastle karşısına büyük bir motivasyonla çıkan Manchester City, oldukça rahat bir performans sergileyerek karşılaşmadan 5-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SON DAKİKA: TARİHTE BÖYLESİ YOK! %99'LUK TOPLA OYNAMA

Manchester City-Newcastle United maçının ikinci yarısında ev sahibi takım %99'luk topla oynama istatistiğiyle dünyada eşi benzeri olmayan bir rekora imza attı. İkinci yarı topu rakibine neredeyse hiç vermeyen City, tarihe geçti. Newcastle karşısında 700+ pası aşan ve rakip ceza sahasında 50+ kez buluşan Manchester City'e Newcastle United karşısında galibiyeti getiren golleri, 19. ve 90+2. dakikada Sterling, 38. dakikada Laporte, 61. dakikada Rodri ve 90. dakikada Foden kaydetti.

"UZAYLILAR DÜNYAYA GELDİ"

İkinci yarı rakibine top göstermeyen Manchester City için taraftarlar 'Uzaylı' benzetmesi yaptı. Manchester City sevenler sosyal medya platformu Twitter'da, "Uzaylılar dünyaya geldi, bunlar insan olamaz. Bu nasıl bir seviye?" yorumunda bulundular.

İLGİNÇ AÇIKLAMA: "ZOR BİR MAÇ OLDU"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan City menajeri Pep Guardiola, "Bizim için gerçekten çok zorlu bir maç oldu. Maç öncesi motivasyon sağlam tutmak zorundayız. Çok zorlu bir süreçten bu alana doğru geldik ancak hayatta kalmalıyız. Premier Lig bizim için çok büyük bir hedef ve kalan maçlarımızı kazanarak hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.

"BU ÜLKEDEKİ HERKES LIVERPOOL'U DESTEKLİYOR"

Liverpool ile olan şampiyonluk yarışı hakkında konuşan, "Liverpool'un Avrupa kupalarında inanılmaz bir tarihi var ancak bu Premier League için geçerli değil. Çünkü 30 yılda bir kere şampiyonluk kazandılar. Bu ülkedeki herkes Liverpool'u destekliyor. Medya, herkes... Bizim kaderimiz ise kendi ellerimizde. Bu önemli." şeklinde konuştu.

