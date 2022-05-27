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Son dakika: ''Manchester United küme düştü'' Futbolda yılın olayı...

27.05.2022 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Futbolda devrim niteliğinde bir kararla devreye giren VAR teknolojisi takımların canını kurtarmaya devam ediyor. Futbol sahaları içinde yapılan hakem hatalarını minimuma indirmek için tasarlanan bu teknoloji sayesinde birçok takım haklarını maç içinde koruyabiliyor. İngilizler, bu sezon VAR olmasaydı lig sıralaması nasıl olurdu diyerek bir araştırmaya imza attı. Yeni lig sıralamasında Manchester United'ın konumu herkesi şaşırttı.

Son dakika: ''Manchester United küme düştü'' Futbolda yılın olayı...
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri... Manchester City, dramatik bir şekilde şampiyonluğa ulaşarak rakiplerini geride bırakmayı başardı. Son 5 yıl içinde dördüncü kez şampiyonluğa ulaşan Guardiola'nın öğrencileri kupalara ambargo koymuş durumda. Bu olayın ardından İngiliz araştırma şirketi, "İngiltere Premier Lig'de VAR olmasaydı lig sıralaması nasıl olurdu" isimli bir konuya imza attı. Lig sıralaması görenleri hayrete düşürdü.

SON DAKİKA: MANCHESTER UNITED KÜME DÜŞTÜ

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Cristiano Ronaldo transferiyle sezona bomba gibi başlayan fakat beklentilerin altında kalan Manchester United, ligi 6. sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'ne bile katılamadı. Kazandığı penaltılarla üst sıralara tutunan İngiliz devi en kötü yıllarından birini geçiriyor. Bu sezon VAR olmasaydı lig sıralaması nasıl olurdu diyerek bir araştırmaya imza atan İngiliz şirketi şaşırtan bir tablo ortaya koydu. Yeni lig sıralamasında Manchester United küme düştü.

İNGİLİZ TARAFTARLAR KAHKAHAYA BOĞULDU

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Manchester United'ın durumundan dolayı dalga geçen City'li taraftarlar bu araştırmanın ardından sosyal medyada gündem oldu. Ezeli rakipleriyle dalga geçen City taraftarları şampiyonluğun üstüne yeni bir eğlence kaynağı buldu.


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