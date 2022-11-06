Son dakika: Marc Bartra'nın ağzından kan boşaldı! Apar topar hastaneye kaldırıldı...

Trabzonspor-Konyaspor maçında Marc Bartra'nın yaşadığı sakatlık herkesi tedirgin etti. Rakip ceza sahası içinde suratına tekme gelen yıldız oyuncu bir anlık bilinç kaybı yaşadı ve yere yığıldı. Maçın hakemi hemen beyaz noktayı işaret etti ve penaltı verdi.

VAR UYARI: ELLE OYNAMA VAR, PENALTI YOK

Hakem Zorbay Küçük'ün bu kararı sonrası VAR araya girerek penaltı pozisyonundan önce Marc Bartra'nın topu elle önüne aldığını tespit etti ve penaltıyı iptal etti. Rakip oyuncu ise bu müdahaleden dolayı sarı kartla cezalandırıldı.

ABDULLAH AVCI AÇIKLADI: "HASTANEYE KALDIRILDI"

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Avcı, Marc Bartra'nın baş dönmesi şikayeti nedeniyle hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

(Görüntüler beIN SPORTS'tan alınmıştır)

