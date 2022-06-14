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Son dakika: Marcelo Roberto Carlos'a Fenerbahçe'yi sordu! "Türkiye'ye gideyim mi?"

14.06.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'un 8 puan gerisinde ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe yeni sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Takımı Portekizli çalıştırıcı Jorge Jesus'a emanet eden Sarı-Lacivertli kurmaylar, transfere öncelik vermiş durumda. Birçok isim Fenerbahçe ile anılırken, 16 yıllık serüvenin ardından Real Madrid'e veda eden yıldız futbolcu Marcelo için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

Son dakika: Marcelo Roberto Carlos'a Fenerbahçe'yi sordu! "Türkiye'ye gideyim mi?"
Marcelo

Marcelo

BRE Brezilya
Yaş: 34 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Real Madrid
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Yeni sezon öncesi tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus ile el sıkışarak teknik direktör belirsizliğini ortadan kaldıran Fenerbahçe'de hedef mutlak şampiyonluk. Teknik direktör konusunun halledilmesiyle birlikte transferde vites yükselten Sarı-Lacivertli yönetim, ilk olarak Portekiz ekibi Santa Clara'dan Lincoln Henrique ile el sıkışıldığını duyurmuştu.

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Lincoln hamlesinin ardından Sarı-Lacivertliler'in ikinci transfer hamlesi merakla beklenirken Fenerbahçe ile ismi önceki sezonlarda da anılan ve 16 yıl formasını giydiği İspanyol devi Real Madrid'e veda eden yıldız futbolcu Marcelo için yeni gelişmeler yaşanıyor.

"EMEKLİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

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34 yaşındaki futbolcu için düzenlenen törende Madrid ekibine göz yaşları ile veda eden Sambacı henüz emekli olmayı düşünmediğini belirtirken "Antrenörlerle konuştum ve onlara daha fazla oynamak istediğimi söyledim. Daha fazla oynayabileceğimi hissettim ama her birinin kendi felsefesi ve kararları var. Bu sezon bir şey daha anladım ve o da başrolün sahada değil herkesin üzerinde olduğu. Zidane ve Ancelotti dönemlerinde başka şekillerde de yardımcı olabileceğini anladım" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'YE GELECEK Mİ?

Yeni adresinin neresi olacağı merak edilen Marcelo'ya Türkiye'ye transfer olup olmayacağının sorulması üzerine "Geleceğim ile ilgili bir karar verdiğimde Instagram'da açıklarım" dedi.

"TÜRKİYE'YE GİDEYİM Mİ?"

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Marcelo'nun arkadaşı ve futbolcu temsilcisi Marco Kırdemir Radyospor'da katıldığı bir programda bu konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Marcelo ile konuştuğunu söyleyen Kırdemir "Bana kendisi açık ve net söyledi. Marcelo'nun menajeri değilim; ama Real Madrid'e çok yakın bir insanım, hangi oyuncuya hangi teklifin geldiğini bilirim. Ayrıca Marcelo ile çok iyi ilişkilerim var."

"Marcelo, 'Roberto Carlos'a Türkiye'ye gideyim mi diye sordu?' Carlos, 'Hiç düşünmeden Türkiye'ye git' dedi. Fenerbahçe isterse git diyor. Ama Marcelo 5.5 milyon Euro kazanıyor. Üstelik bonusları var. Türkiye'de bu kadar parayı hangi kulüp ödeyebilir. Çok büyük bir para... Gerçekleri konuşmak gerekir." dedi.

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