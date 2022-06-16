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Son dakika: Mario Balotelli'nin yeni adresi Galatasaray! İtalyanlar, 'Bitti' diyerek duyurdu...

16.06.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika transfer haberleri: Geride bıraktığımız sezonun başında Süper Lig'e yükselmiş olan Adana Demirspor'a gelen ve gösterdiği performansla eski günlerine dönüş sinyallerini güçlü bir şekilde veren Mario Balotelli'nin adı, transferde en çok konuşulanlar arasına girmişti. 19 golle parlak bir sezon geçiren yıldız futbolcunun, eski kulübü Monza'ya geri döneceği öne sürülürken, İtalyan basınından flaş bir haber gündeme geldi.

Son dakika: Mario Balotelli'nin yeni adresi Galatasaray! İtalyanlar, 'Bitti' diyerek duyurdu...

Galatasaray transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'de 2021/22 sezonunu çalkantılı bir şekilde geçiren ve önce teknik direktör Fatih Terim ile yollarını ayıran daha sonra ise başkan Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilememsiyle kaosa giren Galatasaray'da 11 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde başkanlık koltuğuna Dursun Özbek seçilmişti. Sarı - kırmızılı taraftarlar, Özbek'in göreve gelmesiyle birlikte yapılacak olan transferleri beklemeye başlamıştı.

MYNET - DIŞ HABERLER

Geride bıraktığımız sezonda adından söz ettiren ve 55 puanla 9. sırada yer alarak 26 yıl aradan sonra çıktığı Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Adana Demirspor, sezon boyunca yaptığı transferlerle dikkat çekmişti.

Mavi Şimşekler'e katılan oyuncular arasında en çok dikkat çekeni ise Mario Balotelli olmuştu.

MONZA İDDİALARI VARDI AMA...

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2021/22 sezonunda çıktığı 33 resmi maçta 19 gol kaydederek beğeni toplayan Balotelli için eski kulübü Monza'ya döneceğine dair iddialar öne sürülmüştü ama İtalya'dan gelen haber gündeme bomba gibi düştü.

GALATASARAY, BALOTELLI'Yİ BİTİRİYOR

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İtalyan basınının haberine göre; Galatasaray, Mario Balotelli'nin transferinde sona yaklaştı.

4 MİLYON EURO

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Haberde sarı - kırmızılıların golcü oyuncunun transferini 4 milyon euro'ya bitirdiği ve Balotelli ile görüşmelere başlanacağı belirtildi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "2 yıllık daha sözleşmesi var. Gitmek isterse gider ama bonservis ödemeleri lazım. 5 Milyon Euro serbest kalma bedeli var." ifadelerini kullanmıştı.

"3 VEYA 4 NOKTA TRANSFERİMİZ VAR"

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Galatasaray'da yeni başkan Dursun Özbek, "3 veya 4 tane nokta transferimiz var. Takımı bozmayı düşünmüyoruz. Transfer gelişmelerine bağlı olarak bazı kararlar değişebilir ama şu andaki görüşümüz bu." şeklinde konuşmuştu.

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