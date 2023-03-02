Son dakika: Mario Balotelli'ye yapılan hareket İsviçre'yi karıştırdı! Formasının yakılmasına dayanamadı, Süper Lig'e geri dönmeyi seçti!

Geçtiğimiz sezonun başında transfer olduğu Adana Demirspor ile çıktığı 35 resmi maçta 19 gol - 7 asistlik bir performans sergileyen Mario Balotelli, bu sezona da Mavi Şimşekler ile başladı ancak işler beklendiği gibi gitmedi. Bir maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella ile saha içinde tartışan İtalyan golcü, Adana Demirspor'dan ayrılmıştı.

SİON, 4-0 YENİLDİ

İsviçre Ligi takımlarından Sion'un yolunu tutan yıldız futbolcu, burada kendisinden beklenen performansı sergileyemedi. Ligin 22. haftasında St. Gallen'i konuk eden Sion, karşılaşmadan 4-0'lık mağlubiyetle ayrıldı ve ligde sondan ikinci sırada yer aldı.

HEDEFTEKİ İSİM BALOTELLI

Maça ilk 11'de başlayan ve 70 dakika sahada kalan Mario Balotelli ise taraftarların hedefindeki isim oldu. Skorun 4-0 olmasıyla birlikte tribünde yer alan bazı taraftarlar, yıldız golcünün formasını yaktı.

AYRILIK KARARI ALDI

Bu hareket sonrasında oldukça sinirlenen Mario Balotelli, Sion kariyerine daha fazla devam etmeyeceğini yönetime bildirdi ve ayrılık kararı aldı

GALATASARAY DEVREYE GİRDİ

İtalyan basınının haberine göre Galatasaray, yaşanan gelişmeler üzerine Mario Balotelli'yi gündemine aldı. Sarı - kırmızılıların transferdeki en büyük rakibinin ise İtalya'dan Monza olduğu kaydedildi. Balotelli'nin ise yeniden Süper Lig'de oynamaya sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Sion formasıyla 13 resmi maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol atma başarısı gösterdi.

