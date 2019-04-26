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Son dakika! Marmaris'te korkutan deprem

aris.aras aris.aras
TÜRKİYE GÜNCEL  | 26.04.2019 12:49 | Son Güncelleme

AFAD, Marmaris açıklarında saat 12:16'da 4,4 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika! Marmaris'te korkutan deprem

Son dakika habere göre, Akdeniz'de Marmaris açıklarında bugün saat 12.16'da 4,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Ayrıntılar geliyor...

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