Son dakika: Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sağlık durumu için korkutan iddia! 'Hastalığının adı...'

Son dakika haberleri: Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da PSG'den kiralanan Mauro Icardi, gösterdiği performansla büyük beğeni toplamıştı. Taraftarların sevgilisi haline gelen ve bonservisinin alınmasının beklendiği Arjantinli yıldızın hem eşi hem de menajeri olan Wanda Nara için ise korkutan bir iddia gündeme geldi.

KARIN AĞRISIYLA HASTANEYE KALDIRILDI

Ünlü çift; Milano'da yapacakları tatile hazırlanırken, Wanda Nara yaşadığı şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Taburcu edilen Wanda Nara'nın bir süre Arjantin'de kalarak sonuçlarını bekleyeceği ifade edildi.

LÖSEMİ İDDİASI KORKUTTU

Wanda Nara'nın sağlık durumu; hayranlarını endişelendirirken, Arjantinli ünlü gazeteci Jorge Lanata'dan korku verici bir iddia geldi. Jorge Lanata, Wanda Nara'nın lösemi olduğunu öne sürdü.

"KEMİK İLİĞİ BİYOPSİSİ YAPILACAK"

Radio Mitre'ye açıklamalarda bulunan Lanata, "Wanda Nara'nın sağlığıyla ilgili ciddi bir sorun var. Birçok insan, hastalığını biliyor ve kimse bunu ona söylemiyor. Bir gazeteci olarak olanı biteni sizlere anlatacağım. İkisi Wanda Nara'ya çok yakın, biri hastaneye yakın üç farklı kaynakla konuştum. Çarşamba gecesi şiddetli karın ağrısıyla Los Arcos'a kaldırıldı. Kan testleri çok yüksek oranda beyaz kan hücrelerine sahip olduğunu gösteriyordu ki bu da hematolojik bir hastalığa işaret ediyor. Ayrıca dalağı şişmiş durumda. Bu teşhisin neticelendirilmesi adına kemik iliği biyopsisi yapacaklar" ifadelerini kullandı.

Jorge Lanata'nın yaptığı açıklamalar; Arjantin'de oldukça konuşulurken, Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın sevenleri Lanata'ya büyük tepki gösterdi.

Aire Digital'de yer alan habere göre ise Wanda Nara, endişe yaratan iddialar sonrası 17 Temmuz Pazartesi günü durumuna ilişkin bilgilendirmeyi Telefe'de Veronica Lozano'nun programına katılarak yapacak.

