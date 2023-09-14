EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. SON DAKİKA | MEB duyurdu! Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı

SON DAKİKA | MEB duyurdu! Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı

14.09.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açık öğretim liselerine nakil ve geçiş ile ilgili bir açıklama geldi.

SON DAKİKA | MEB duyurdu! Açık öğretim liselerine nakil ve geçiş kararı

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler dışındakilerin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacakları hükme bağlanmıştır." denildi.

Öte yandan MEB'in açıklamasında "2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin Islahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde (konteyner kent, çadır kent vb.) ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabileceklerdir." ifadeleri yer aldı. (DHA)

Ayrıntılar geliyor...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu! Öğretmen adaylarının beklediği sıralama belli oldu!
Doğa’da ders zili çaldıDoğa’da ders zili çaldı
Yeni dönem bu kurallarla başladı! Yeni dönem bu kurallarla başladı!
Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanlığı son dakika

En Çok Okunan Eğitim Haberler

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS tercih robotu ile lise tercihleri nasıl yapılır?

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Canlı yayında saniye saniye taciz anları! Kolundan tutup...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.