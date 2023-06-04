EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. SON DAKİKA | MEB duyurdu! LGS soru ve cevapları yayınlandı

SON DAKİKA | MEB duyurdu! LGS soru ve cevapları yayınlandı

04.06.2023 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), LGS merkezi sınavının sorularını ve cevap anahtarlarını www.meb.gov.tr internet sitesinden yayımladı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek. LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

SON DAKİKA | MEB duyurdu! LGS soru ve cevapları yayınlandı

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında bugün gerçekleştirilen merkezi sınavın sorularını ve cevap anahtarlarını "www.meb.gov.tr" internet sitesinden yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sorunsuz şekilde tamamlandığı belirtildi.

LGS merkezi sınavına bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 246 bin 429 öğrencinin başvurduğu aktarılan açıklamada, iki oturum halinde yapılan sınavın 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştirildiği aktarıldı.

Sınavda öğrencilere yöneltilen sorular ve cevap anahtarları "www.meb.gov.tr" adresinde yayımlandı.

Öğrenciler sınav kitapçıklarını yarın sınava girdikleri okullardan alabilecek.

LGS merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin LGS tercih ve yerleştirme kılavuzu yayımlanacak.

LGS SORU VE CAVAP ANAHTARLARI İÇİN TIKLAYIN

İki oturumda düzenlenen sınavın birinci oturumu 09.30'da başladı. Birinci oturum 10.45'te sona erdi. İkinci oturum 11.30'da başladı, 12.50'de sona erdi.

Merkezi sınav 15 bin 532 okulda, 81 bin 570 salonda gerçekleştiriliyor.

Merkezi sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 246 bin 429 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Deprem bölgesindeki 256 bin civarındaki öğrenciden 67 bini, kendi talepleriyle 71 ilde sınava girdi. Geriye kalan tüm öğrencilerin sınav başvurusu, merkezi olarak yapıldı.

Sınavın saat 09.30'da başlayan sözel oturumunda, öğrencilere Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verildi.

Saat 11.30'da başlayan, matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 sorunun yöneltileceği sayısal oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi oldu. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkıp, ihtiyaçlarını giderdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Veliler için heyecanlı bekleyiş: LGS başladı!Veliler için heyecanlı bekleyiş: LGS başladı!
AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023: Bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?AUZEF SINAV TAKVİMİ 2023: Bahar dönemi AUZEF final sınavları ne zaman, online mı yüz yüze mi?
LGS sınav giriş yerleri yayımlandıLGS sınav giriş yerleri yayımlandı
Anahtar Kelimeler:
son dakika lgs meb

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Veliler için heyecanlı bekleyiş: LGS başladı!

Veliler için heyecanlı bekleyiş: LGS başladı!

3-4 Haziran'da ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı?

3-4 Haziran'da ne sınavı var? Hafta sonu sınav var mı?

LGS soruları ve cevapları yayımlandı

LGS soruları ve cevapları yayımlandı

LGS merkezi sınavı başladı!

LGS merkezi sınavı başladı!

İlginizi Çekebilir

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

97 yaşındaki kadını kızı ormana terk etti! Böyle kurtarıldı...

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Yaşak aşk yaşadığı sevgilisini öldürdü! Savunması şaşkına çevirdi

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Altınyıldız'dan İpekyol'a stilinize yeni bir soluk getirecek markaların ürünlerinde indirim

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Cinsiyetini beğenmedi! Partiyi birbirine kattı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Karısını aldatırken suçüstü yakaladı! Sokak ortasında kavga çıktı

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Tarzınızı yansıtacak sezonun en trend ayakkabıları indirimde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.