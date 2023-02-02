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Son dakika: Menajeri, stadyumda maçı izledi! Galatasaray taraftarı havalimanına akın edecek! Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo...

02.02.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığı 22 haftada 51 puan toplayan Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. Son olarak Ümraniyespor'u 3-2'lik skor ile geçen sarı - kırmızılılarda üst üste alınan 11. galibiyetin sevinci yaşanırken, gözler bir yandan da transfere çevrilmiş durumda. Kaan Ayhan hamlesiyle ara transferi açan Galatasaray'ın Chelsea'den Christian Pulisic ve Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katmak için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Menajeri, stadyumda maçı izledi! Galatasaray taraftarı havalimanına akın edecek! Christian Pulisic ve Nicolo Zaniolo...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği HangiKredi Ümraniyespor'u iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 mağlup etmiş ve üst üste 11. galibiyetini alarak taraftarlarını sevince boğmuştu. Sarı - kırmızılı futbolseverler, bir yandan da yapılacak olan transferlere gözünü dikti.

Ara transfer döneminde şu ana kadar Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı kiralayan Galatasaray'ın tıpkı sezon başında olduğu gibi yine ses getirecek hamlelerin peşinde olduğu öğrenildi.

Hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı - kırmızılıların gündemine dünyaca ünlü iki futbolcu geldi.

BÜYÜK SÜRPRİZ ORTAYA ÇIKTI

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NTV Spor'un haberine göre; Galatasaray, İngiltere Premier Lig devi Chelsea'den Christian Pulisic ve Serie A ekibi Roma'dan Nicolo Zaniolo için harekete geçti.

GALATASARAY'A ÖNERDİ

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Zaniolo'nun menajerinin oyuncuyu Galatasaray'a önerdiği ve kulüpler arası anlaşma sağlanması halinde oyuncunun kiralık olarak sarı - kırmızılı formayı giyeceği kaydedildi.

PULISIC İÇİN GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR

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Sarı - kırmızılıların peşinde olduğu bir diğer isim olan Christian Pulisic için ise yönetimin Chelsea ile pazarlık masasına oturduğu ve görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtildi.

ŞARTLAR OLUŞURSA...

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Uygun şartların oluşması halinde Galatasaray, Birleşik Amerikalı yıldıza imza attıracak.

MENAJERİ MAÇI İZLEDİ

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Pulisic'in menajerinin Nef Stadyumu'nda Galatasaray'ın maçını izlediği ve belirli notlar aldığı aktarıldı.

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