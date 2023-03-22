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  4. Son dakika: Meral Akşener'in Gökhan Zan ve Ünal Karaman hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Son dakika: Meral Akşener'in Gökhan Zan ve Ünal Karaman hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

22.03.2023 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in Gökhan Zan ve Ünal Karaman'a parti rozeti takmasının ardından, MHP'den de bir karşı atak gelebilir. MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz'un sosyal medya hesabından ünlü teknik adam ile yaptığı paylaşım, söylentileri de beraberinde getirdi. İşte detaylar...

Son dakika: Meral Akşener'in Gökhan Zan ve Ünal Karaman hamlesine Bahçeli'den yanıt! Ünlü teknik adam aday mı oluyor?

Siyaset sahnesinden son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. İYİ Parti lideri Akşener, bugünkü grup toplantısında eski milli futbolcular Gökhan Zan ve Ünal Karaman'a rozet takmıştı. Gökhan Zan, Hatay'dan Ünal Karaman ise Konya'dan aday adayı oldu. MHP lideri Devlet Bahçeli'den karşı hamle gelebilir...

SAMET AYBABA SİYASETE Mİ GİRİYOR?

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MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdür Yardımcısı Akın Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de memleketi olan Osmaniye doğumlu Samet Aybaba'nın aday adayı olacağına yönelik değerlendirmeleri beraberinde getirdi.

"HOCAMLA BUGÜNDEN BİR KARE..."

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Akın Yavuz, Süper Lig'de birçok takımda teknik direktörlük yapmış olan ve son olarak Adana Demirspor'u çalıştırmasının ardından 2021 yılında görevinden ayrılan Samet Aybaba ile bir fotoğrafını paylaşırken, paylaşımına "Kıymetli hemşerim, Samet Aybaba hocamla bugünden bir kare.." notunu düştü.

İŞTE O PAYLAŞIM...

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SAMET AYBABA KİMDİR?

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Samet Aybaba 5 Eylül 1956 tarihinde Osmaniye'de dünyaya geldi. utbola 1975 senesinde İskenderunspor'da defans oyuncusu olarak başlayan Aybaba, 1977 senesine kadar 36 maça çıktı ve mevkisi gereği fazla gol bulamadı. (1 gol)

1977 senesinde Beşiktaş'a transfer oldu. 1988 senesinde futbolculuk kariyerini sonlandırana dek burada oynayan Aybaba, bu zaman zarfında 334 maçta forma şansı buldu ve 7 kez rakip ağları havalandırdı.

Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası şampiyonluğu yaşadı.

1988 senesinde jübile yaptıktan sonra teknik direktörlük kariyerine başlayan Samet Aybaba, Süper Lig tarihinde 593 maçla en fazla maça çıkan ikinci teknik direktör konumunda bulunuyor.

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