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  4. Son dakika: Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo itirafı! "Gösterdim, şoke oldu!"

Son dakika: Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo itirafı! "Gösterdim, şoke oldu!"

28.05.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezon başında Juventus'tan Atalanta'ya kiralık olarak giden milli futbolcu Merih Demiral, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo hakkında özel açıklamalar yaptı. Portekizli yıldız ile anısını paylaşan Demiral, Ronaldo'nun kendi hayatında önemli bir role sahip olduğunu dile getirdi.

Son dakika: Merih Demiral'dan Cristiano Ronaldo itirafı! "Gösterdim, şoke oldu!"
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Son dakika haberleri: Bu sezonu İtalya Ligi Serie A takımlarından Atalanta'da kiralık olarak geçiren Merih Demiral, Juventus'ta birlikte oynadığı Cristiano Ronaldo için flaş açıklamalarda bulundu. Portekizli futbolcu için övgü dolu ifadeler kullanan Merih Demiral, özel bir anıyı da paylaştı.

"RONALDO ÖZEL BİR İNSAN!"

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Cristiano Ronaldo'dan bahseden Demiral, "Ronaldo çok özel bir insan. Bu sezon çok fazla karşılaştık. Hem United hem de Portekiz'e karşı mücadele ettim. Benim hayatımda da önemli bir role sahip. Benim için Juventus'ta yaptıkları çok önemli. Hala irtibat halindeyiz." ifadelerini kullandı.

"GÖSTERDİM, ŞOKE OLDU!"

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Ronaldo'yu şoke ettiği anısını anlatan milli futbolcu, "Kendisiyle şöyle bir anım var. Ben Fenerbahçe alt yapısında oynarken odamda onun Ballon d'Or kazandığı ve ağladığı anların fotoğrafını çekmiştim. 2014 yılıydı galiba. Takım arkadaşı olduğumuzda bunu ona göstermiştim. O da şoke olmuştu. O zaman büyük futbolcularla oynamayı hayal ediyordum tabi ki. Bunu yaşayınca, kendisiyle takım arkadaşı olunca bu kez çok mutlu oluyorsun." şeklinde konuştu.

SEZON BAŞINDA YUVASINA DÖNMÜŞTÜ

Cristiano Ronaldo, geride bıraktığımız sezonun başında Juventus'tan 15 milyon euro bonservis bedeliyle Manchester United'a transfer olmuştu.

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