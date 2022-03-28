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Son dakika: Mesut Özil'den transfer cevabı! MLS'e gidiyor mu?

28.03.2022 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de İttifak Holding Konyaspor maçı sonrasında Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Tecrübeli yıldız, kendisi hakkında çıkan transfer iddiaları için de konuştuç

Son dakika: Mesut Özil'den transfer cevabı! MLS'e gidiyor mu?
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Son dakika haberi: Fenerbahçe'de beklenmedik Ozan Tufan ile birlikte beklenmedik bir şekilde kadro dışı bırakılan kaptan Mesut Özil, duyduğu pişmanlığı yakın çevresi ile paylaştı.

"SÖZÜMÜN ARKASINDAYIM!"

33 yaşındaki tecrübeli futbolcu konuyla ilgili olarak, "Bu süreçte takıma faydalı olamadığım için kızgınlığım kendimeydi. Ancak bunun dışa vurumu yanlış anlaşıldı. Benim art niyetli olduğumu kimse düşünmesin. Çünkü benim çok iyi bir Fenerbahçeli olduğumu herkes bilir. Transfer aşamasında yaptığım açıklamalarda, çocukluk hayalimin gerçekleştiğini söylemiştim. Hala sözümün arkasındayım" dedi.

"KATAR İDDİALARI DOĞRU DEĞİL"

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Kendisiyle ilgili olarak çıkan flaş iddiaları da değerlendiren Mesut, sözlerini şöyle noktaladı:

"Basın organlarında benim Katar ve ABD takımları ile dirsek temasında olduğum söyleniyor. Katarlılar ile iş yaptığım için bu ülkeyi tercih edeceğim haberleri doğru değil. Şu anda kulübün hakkımda aldığı bir karar var. Bunun neticesini bekleyeceğim. Çalışmalarımı düzenli olarak sürdürüp, tekrar bu büyük kulübe hizmet etmek istiyorum."

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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