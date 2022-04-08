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Son dakika: Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'

08.04.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılarak flaş bir sürpriz yaşatan Mesut Özil için İspanya'dan flaş bir transfer iddiası geldi. Sarı-lacivertli ekipten sezon sonunda kesin olarak ayrılacak olan yıldız oyuncunun yeni adresi herkesi şaşırttı. İşte detaylar...

Son dakika: Mesut Özil'in yeni takımı pes dedirtti! 'Bu kadar mı düştün?'
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 34 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Ozan Tufan ile birlikte kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in yeni adresi merak ediliyor. Ozan Tufan'ın Beşiktaş ile sözleşme imzalayacağı konuşulurken Mesut Özil'in hangi takıma gideceği henüz netlik kazanmadı. Geçtiğimiz günlerde Mesut Özil'in affedilip affedilmeyeceği sorulması üzerine başkan Ali Koç, "Henüz kendisiyle konuşmadım. Ancak şu anda böyle bir planımız yok. Bu iş çocuk oyuncağı değil. Aslolan Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullanmıştı.

NE OLMUŞTU?

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Fenerbahçe Kulübü, Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı. İki futbolcunun hangi gerekçelerle kadro dışı bırakıldığına dair bilgi verilmezken Almanya'dan Bild, Mesut Özil ve İsmail Kartal arasında yaşanan tartışmanın kadro dışı kararında büyük etken olduğunu iddia etmişti. Haberde, Konyaspor'la oynanan maçt Mesut Özil'in soyunma odasında İsmail Kartal'a Almanca küfürler edip kramponlarını yere fırlattığı ve bu davranışın da kadro dışı ile cezalandırıldığı ifade edilmişti.

İSPANYA'DAN MESUT ÖZİL İDDİASI! YENİ ADRESİNİ DUYURDULAR

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Mesut Özil ile ilgili Alman ve İngiliz basının ardından İspanyol medyası da bir transfer iddiasında bulundu. Daha önce Almanya'dan Bild, bazı MLS takımlarının Mesut Özil ile ilgilendiğini iddia etmişti. İngiltere'den Hull Daily Mail ise Hull City'nin Mesut Özil ile ilgili bir hamle yapabileceğini iddia etmişti. Son olarak İspanya'dan AS, MLS ligi ekiplerinden Inter Miami'nin Mesut Özil ile ilgilenen tek takım olduğunu iddia etti. Haberde "İddia edildiği üzere Hull City'nin Mesut Özil konusunda bir girişimi yok. Mesut Özil ile ilgilenen tek takım David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami. Mesut Özil, Inter Miami seçeneğine sıcak bakıyor ama Fenerbahçe'nin kendisiyle ilgili son kararı vermesini bekliyor." ifadeleri kullanıldı.

"BU KADAR MI DÜŞTÜN MESUT?"

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Bu haberin sosyal medyada da duyulmasının ardından yıldız oyuncunun sosyal medya hesaplarına yorumlar yapıldı. Türk taraftarlar tarafından eleştirilen Mesut'a ''Bu kadar mı düştün? Neden Avrupa'da bir takıma gitmiyorsun...'' şeklinde eleştiriler yapıldı.

(Skorer)


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