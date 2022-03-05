Son dakika: Mesut Özil transferinde resmi açıklama! Kerem Aktürkoğlu...

Fenerbahçe'de son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in takımdan ayrılacağı konuşulurken bu dedikodular sosyal medyada iyiyden iyiye yayılmaya başladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın da yıldız oyuncuyu ilk 11'de başlatmamasından sonra bu çıkan haberler iyiden iyiye artmıştı. Mesut'un menajeri Erkut Söğüt, bu dedikodulara son noktayı koymak için açıklamalarda bulundu. Mesut Özil'in son durumundan Kerem Aktürkoğlu'nun gelecek planlamasına kadar birçok konuya açıklık getiren Söğüt, Mesut Özil'in çok mutlu bir dönemden geçtiğinin altını çizerek, "Sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak." dedi.

"FENERBAHÇE'YE AŞIK"

Lig Radyo'ya konuşan Erkut Söğüt, "Mesut Özil için öncelikli olan şey erken yaşta Fenerbahçe'ye gelmekti. Bunu yaptı. Transfer sürecinde çok daha farklı alternatifleri olmasına rağmen bunu gerçekleştirdi. Fenerbahçe aşkı, çocukluğunda yaşadığı duygular onun için değerliydi. Tabii ki futbol içerisinde her zaman yaşanabilecek bazı durumlar var. Sakatlıklar veya başka şeyler. Bu tarz durumlarda özellikle Mesut gibi dünyaca ünlü oyuncular hakkında tabi ki birçok spekülasyon yapılabiliyor. Hakkında yazılan birçok iddia var. Biz bunlara alıştık artık." dedi.

"BURADAN HERKESE AÇIKÇA SÖYLEMEK İSTİYORUM"

"Bu tür şeyler Real Madrid'de oynarken oldu, Arsenal'dayken de vardı." diyen Söğüt, şöyle devam etti:

Şu an Fenerbahçe'de de oluyor. Ben buradan herkese açıkça söylemek istiyorum. Mesut Özil sözleşmesinin sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak. Bu konuda kimsenin bir şüphesi olmasın. Tabii ki medyada yazılan şeyler olacak, normal karşılıyoruz. Çünkü daha önce de karşılaştık. Biz bunlara gülüp geçiyoruz. Mesut da öyle yapıyor. Sadece saha içine bakıyor, saha dışında yazılanlarla kendisini meşgul eden bir insan değil. Mesut için en önemli şey futbol oynamak. Sadece oynamak istiyor. Her futbolcu oynamak ister.

Yıldız futbolcunun sakatlığına da değinen Söğüt, "Elbette sakatlık süreci sonrası oynayacak duruma gelmek kolay olmayabiliyor. Çok şükür öyle uzun süreli bir sakatlık yaşamadı. Artık hazır ve oynayabilir. Tabi ki artık teknik heyetin doğru zamanla ilgili kararı olacak. Bunlar bizim bilemeyeceğimiz şeyler. Bu konuda bir şey söylemek bize düşmez, yanlış olur." ifadelerini kullandı.

"KEREM AKTÜRKOĞLU'NDAKİ EN BÜYÜK ÖZELLİK..."

Temsilciliğini üstlendiği bir diğer oyuncu, Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu ile ilgili değerlendirmelerde de bulunan Erkut Soğüt, "Kerem Aktürkoğlu'ndaki en büyük özellik; her gün kendini geliştirme ve daha iyi olma kabiliyetini gösteriyor olması. Bu bir genç futbolcu için çok ama çok önemli. Genel grafiği hep yükseliyor ve bundan mutlu. Kazanmak istiyor, hırslı. Daha iyi olmak için çabalıyor. Saha dışı çalışmaları da inanılmaz güzel yürüyor. Geleceğini en iyi şekilde ve adım adım planlıyoruz." dedi.



