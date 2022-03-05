Türk aşiret lideri Chelsea'yi satın alıyor! Bu haber İngiltere'yi sarsar...

Rusya-Ukrayna krizi spor kulüplerini etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın Rus takımlarına yaptırım uygulamasının ardından futbolcular birer birer Rusya'dan ayrılıyor. Dünya genelinde Rusya'ya yönelik ambargo hazırlığının olmasından dolayı Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich kulübü satma kararı aldı.

KULÜBÜ DEVRETTİ

Putin'in müttefiki olarak gösterilen Abramovich, ingiliz hükümeti tarafından yaptırımlar ile karşılaştı. Rus iş insanı artan baskının ardından bu hafta kulübün satışı için teklifler alacağını açıkladı. Abramovich, geçen hafta kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.

TÜRKİYE'DEN ADAY MUHSİN BAYRAK OLDU

Türk iş insanı Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olan Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'e teklif verdi. Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" dedi. Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Ali Rıza Dizdar da yaptığı açıklamada "Türkiye’den bir aşiret reisi Chelsea Kulübü’nü satın alıyor" dedi.



