SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Türk aşiret lideri Chelsea'yi satın alıyor! Bu haber İngiltere'yi sarsar...

Türk aşiret lideri Chelsea'yi satın alıyor! Bu haber İngiltere'yi sarsar...

05.03.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrası sahibi olduğu Chelsea'ye de bir yaptırım kararı korkusundan dolayı satış kararı aldı. Şu an için resmi bir teklifin olmadığı öğrenilirken, kulübe yapılacak herhangi bir yaptırım kararı olduğu takdirde yönetimi bir vakfın mütevelli heyetine bırakacağını açıkladı. Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Ali Rıza Dizdar, yaptığı açıklamada "Türkiye’den bir aşiret reisi Chelsea Kulübü’nü satın alıyor" dedi.

Türk aşiret lideri Chelsea'yi satın alıyor! Bu haber İngiltere'yi sarsar...

Rusya-Ukrayna krizi spor kulüplerini etkilemeye devam ediyor. UEFA'nın Rus takımlarına yaptırım uygulamasının ardından futbolcular birer birer Rusya'dan ayrılıyor. Dünya genelinde Rusya'ya yönelik ambargo hazırlığının olmasından dolayı Chelsea'nin Rus sahibi Roman Abramovich kulübü satma kararı aldı.

KULÜBÜ DEVRETTİ

dfcfe4fce668b25fbe8491194fb7baad11b58d88

Putin'in müttefiki olarak gösterilen Abramovich, ingiliz hükümeti tarafından yaptırımlar ile karşılaştı. Rus iş insanı artan baskının ardından bu hafta kulübün satışı için teklifler alacağını açıkladı. Abramovich, geçen hafta kulübün yönetimini vakfın mütevelli heyetine devrettiğini duyurmuştu.

TÜRKİYE'DEN ADAY MUHSİN BAYRAK OLDU

resized_6b161-b08fc1damuhsinbayrakkimdirmuhsinbayrakkacyasinda14090016_6784_amp

Türk iş insanı Bitlisli Mutki Aşireti'nin lideri olan Muhsin Bayrak, Premier Lig devi Chelsea'yi satın almak için Rus milyarder Roman Abramovich'e teklif verdi. Bayrak, "İmzalar için pazarlık aşamasındayız. Türk bayrağını yakında Londra'da dalgalandıracağız" dedi. Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi Ali Rıza Dizdar da yaptığı açıklamada "Türkiye’den bir aşiret reisi Chelsea Kulübü’nü satın alıyor" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Taraftarlar isyan etti! Chelsea'yi satın alıyorTaraftarlar isyan etti! Chelsea'yi satın alıyor
Kahve hayatından etti! 200 bardak...Kahve hayatından etti! 200 bardak...
Türkiye'ye geri dönüyor!Türkiye'ye geri dönüyor!
Anahtar Kelimeler:
Chelsea
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Akaryakıt fiyatı zammı böyle önlenecek!

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Görüntüler paylaşıldı! İşte Kiev yolundaki Rus birlikleri

Yeni takımı belli oldu! Sürpriz...

Yeni takımı belli oldu! Sürpriz...

Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor...

Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor...

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Türk aşiret lideri Chelsea'yi satın alıyor

Türk aşiret lideri Chelsea'yi satın alıyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Düğünü iptal etti! Bekarlığa veda videosunu izleyince...

Düğünü iptal etti! Bekarlığa veda videosunu izleyince...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Cinsel organını zıpkınla vurdu! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Cinsel organını zıpkınla vurdu! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Camdaki Kız Nalan'ın kombinlerini beğenenlere alternatif öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.