Son dakika... Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR
Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzeybatı kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
Okuyucu Yorumları 0 yorum