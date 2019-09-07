Mynet Trend

Son dakika... Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 07.09.2019 07:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni tahminler geldi. Yapılan değerlendirmelere göre; sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olması beklenmezken, özellikle Karadeniz, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in kuzeyi olmak üzere birçok il için ise sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte 7 Eylül Cumartesi günü yurtta beklenen hava durumu...

Son dakika... Meteoroloji'den birçok ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Osmaniye çevreleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar kesimi, Kahramanmaraş’ın batı, Van’ın kuzeydoğu kesimleri ile Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile doğu ve güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

met

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C
Az bulutlu

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Kahramanmaraş’ın batı kesimleri ve Hatay'ın kuzeybatı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 33°C
Az bulutlu

HATAY °C, 29°C
Parçalı bulutlu, kuzeybatı kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 26°C
Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 26°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ile Van'ın kuzeydoğu kesimlerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 23°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

TEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştuTEM'i kilitleyen kaza! 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Onlar pelerin takmayan kahramanlar! Dünyanın en iyi babaları...Onlar pelerin takmayan kahramanlar! Dünyanın en iyi babaları...
İBB açıkladı! 'İSMEK kapatılıyor' iddiasına yanıtİBB açıkladı! 'İSMEK kapatılıyor' iddiasına yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sağanak sağanak yağmur sağanak yağış hava durumu 7 eylül hava durumu 7 eylül cumartesi hava durumu son dakika son dakika haberi haberler istanbul hava durumu ankara hava durumu izmir hava durumu trabzon hava durumu rize hava durumu

En Çok Okunan Trend Haberler

Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi

Sınır kapısında 2 bin 500 su kaplumbağası ele geçirildi

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Oğlunu aramaya çıkmıştı! Feci halde bulundu

Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Ah be kızım! O anlar objektiflerden kaçmadı

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

Hanife'den olay yanıt! 'Yakında g...ümü göstereceğim'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

Emine Bulut'un son görüntüleri Türkiye'yi ağlattı!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Süleyman Soylu'dan Nagehan Alçı'ya: Bu tahrik edici bir soru

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Tatilciler dikkat: 'Denize girmeyin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB açıkladı! 'İSMEK kapatılıyor' iddiasına yanıt

İBB açıkladı! 'İSMEK kapatılıyor' iddiasına yanıt

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Soylu'dan Suriyelilerle ilgili flaş açıklama

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Camide büyük ahlaksızlık! Önce namaz kıldı, geceyi camide geçirdi ve...

Zimmetine 6 milyon TL geçirdi! Mahkemede bunları söyledi

Zimmetine 6 milyon TL geçirdi! Mahkemede bunları söyledi

5 yıldızlı otelde sevgilisini öldürmüştü! 'İyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis

Sevgilisini öldüren sanığa 'iyi hal' indirimiyle 25 yıl hapis

Sosyal medyadaki bu kişiye dikkat! İl il dolaşıyor

Sosyal medyadaki bu kişiye dikkat! İl il dolaşıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.