Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için 'turuncu' uyarı! Hızı 100 km'ye çıkacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için 'turuncu' kategoride uyarı yayınladı. 30 Aralık 00.00 ile 31 Aralık 09.00 saatleri arası için yapılan uyarıda, "Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına yer yer kuvvetli fırtına (70-100 Km/saat) bekleniyor. Meydana gelmesi muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

TURUNCU UYARI NEDİR?



Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.



