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Son dakika! Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

keremuyanik keremuyanik
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.09.2019 07:23 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika! Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Borçka) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu

İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 28°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzeydoğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 27°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

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