Son dakika! Meteoroloji'den sağanak yağış ve sel uyarısı

Yağışların; Trabzon’un doğusu ve Artvin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; sabah saatlerinden itibaren Artvin’in iç kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Rize ile Artvin’in kıyı ilçelerinde (Hopa, Arhavi, Kemalpaşa, Murgul, Borçka) çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.