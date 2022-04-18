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  4. Son dakika: MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik ismi sosyal medyayı salladı

Son dakika: MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik ismi sosyal medyayı salladı

18.04.2022 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türkiye Futbol Federasyonu'nda başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevi bırakmıştı. TFF bugün yaptığı açıklamayla merak edilen soruyu giderdi ve yeni MHK Başkanı'nı duyurdu. Federasyon, Sabri Çelik'in göreve getirildiğini açıkladı. Peki Sabri Çelik kimdir? İşte cevabı...

Son dakika: MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik ismi sosyal medyayı salladı

Son dakika haberleri: TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevi bırakma kararı almıştı. Bu karar sonrasında TFF'nin MHK'nın başına kimi getireceği merakla bekleniyordu. Federasyon, kafalardaki soru işaretini giderdi ve resmi açıklamayı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Sabri Çelik'in göreve getirildiğini açıkladı.

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HİKMET ÖKSÜZOĞLU
İBRAHİM ÇINAR
DURSUN CUMALİ SUCU

DAHA ÖNCE 2 KEZ GÖREV YAPTI

Sabri Çelik, daha önce 2004-2005 arasında 286 gün ve 2019 yılında 139 gün MHK Başkanlığı görevini üstlenmişti. Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi. 4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu. Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıkladı.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

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Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.
2004-2005 yıllarda ve 2019'da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 9 yorum
bir numaralı gs nin adamı
körler sağırlar birbirini ağırlar misali işte
Baktılar şampiyonluk gidiyor geldi Sabri Çelik.

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