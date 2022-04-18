Son dakika: MHK'nın yeni başkanı Sabri Çelik oldu! Sabri Çelik ismi sosyal medyayı salladı

Son dakika haberleri: TFF'de başkan Nihat Özdemir'in istifasının ardından Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu da görevi bırakma kararı almıştı. Bu karar sonrasında TFF'nin MHK'nın başına kimi getireceği merakla bekleniyordu. Federasyon, kafalardaki soru işaretini giderdi ve resmi açıklamayı yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı için Sabri Çelik'in göreve getirildiğini açıkladı.

ÜYELER

MUHİTTİN BOŞAT

MURAT ILGAZ

EROL ERSOY

ORHAN ERDEMİR

İSMET ARZUMAN

HİKMET ÖKSÜZOĞLU

İBRAHİM ÇINAR

DURSUN CUMALİ SUCU

DAHA ÖNCE 2 KEZ GÖREV YAPTI

Sabri Çelik, daha önce 2004-2005 arasında 286 gün ve 2019 yılında 139 gün MHK Başkanlığı görevini üstlenmişti. Yusuf Namoğlu'nun 13 Şubat 2019 tarihindeki istifasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Yıldırım Demirören tarafından Merkez Hakem Kurulu Başkanlığı (MHK) görevine Sabri Çelik getirildi. 4 Temmuz 2019 tarihinde Nihat Özdemir başkanlığında toplanan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu. Merkez Hakem Kurulu başkanı olarak Zekeriya Alp'i görevlendirdiğini açıkladı.

SABRİ ÇELİK KİMDİR?

Sabri Çelik 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Asıl mesleği lise öğretmenliği olan Çelik, uzun yıllar 1. Lig'de hakemlik yaptıktan sonra yaş dolayısıyla aktif hakemliği bıraktı.

2004-2005 yıllarda ve 2019'da yaklaşık 5 ay MHK Başkanlığı yapan Çelik, UEFA gözlemciliğinin ardından mentörlüğe başlamıştı.

