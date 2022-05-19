SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Diğer Sporlar
  4. Son dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır dünya şampiyonu oldu

Son dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır dünya şampiyonu oldu

19.05.2022 18:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası’nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazakistan’dan Alua Balkibekova’yı yenerek altın madalya kazandı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Milli boksör Ayşe Çağırır dünya şampiyonu oldu

Son dakika haberi... Uluslararası Boks Birliği (IBA) tarafından Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 48 kiloda milli boksör Ayşe Çağırır, finalde Kazak Alua Balkibekova'yı yenerek altın madalya kazandı.

Başakşehir Gençlik ve Spor Tesisleri'nde düzenlenen şampiyonanın 10. gününde milli boksör Ayşe Çağırır, 48 kiloda altın madalya maçına çıktı.

İlk turda Özbek Marjona Savrieva'yı, ikinci turda Fransız Rim Bennama'yı, çeyrek finalde İngiliz Demie-Jade Resztan'ı yarı finalde ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez'i geçen milli boksör, finalde Kazak Alua Balkibekova ile karşılaştı.

DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Müsabakanın ilk raundunu 5-0 kaybeden Ayşe, ikinci raundu 3-2 aldı. Son rauntta üstün bir performans sergileyen milli boksör, bu bölümü 5-0, maçı da 3-2 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

48 kiloda bronz madalyalar ise Arjantinli Aldana Florencia Lopez ve Bulgar Sevda Yuliyanova Asenova'ya gitti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyon boksör son yolculuğuna uğurlandıŞampiyon boksör son yolculuğuna uğurlandı
Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"Uğurcan Çakır için Ahmet Ağaoğlu: "Hayırlı olsun"
Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!Miguel Crespo için gelen teklif dudak uçuklattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Mert Hakan Yandaş yuvadan uçtu gidiyor! Galatasaray...

Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!

Trabzonspor'un rakipleri korkuttu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Dünyanın en yaşlı bakiresiydi! “Uzun yaşamın sırrı...”

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Hiçliğin ortasında! Duş almıyor, dişlerini fırçalamıyor

Lüks hayatı sorulunca... "Peynir de pahalı..."

Lüks hayatı sorulunca... "Peynir de pahalı..."

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.