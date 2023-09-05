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  4. SON DAKİKA | Okullarda yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı özel okullar için 'garanti aldık' dedi, cep telefonu kararını duyurdu

SON DAKİKA | Okullarda yeni dönem! Milli Eğitim Bakanı özel okullar için 'garanti aldık' dedi, cep telefonu kararını duyurdu

05.09.2023 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı'ndan 'özel okul' açıklaması geldi. Bakan Yusuf Tekin, yaptığı açıklamada servis ve yemek ücretleriyle ilgili okullardan garanti aldıklarını söyledi. Tekin, öğrencilerin cep telefonuyla derse girmesine ilişkin de "Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler" açıklamasında bulundu.

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada "Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık." ifadelerini kullandı. Bakan Tekin ayrıca, öğrencilerin cep telefonuyla derse girmesine ilişkin de "Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler" açıklamasında bulundu.

İşte Bakan Tekin’in açıklamalarından öne çıkanlar:

"5 bin 624 yeni derslik eğitime başlıyor. Deprem bölgesi dışında 7 bin 530 dersliğimizde güçlendirme, 66 bin dersliğimizde onarım çalışması yaptık. Toplam 79 bin dersliği elden geçirdik.

Özel okullarla yaptığımız istişarelerde servis ve yemek ücretlerinde kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapmamalarının garantisini aldık.

"DÖNEMİN ÖNEMLİ PROBLEMLERİNDEN BİRİ OBEZİTE"

Geçtiğimiz hafta bir genelge gönderdik. Genelgemizde başta obeziteyi gündemimize aldık. Bu önümüzdeki dönemin önemli problemlerinden biri. Dersten önce ilkokul, ortaokul ve lisede kadar dersten önce fiziksel aktivite yapılabilmesi için çalışıyoruz.

Atıl durumdaki okul bahçelerinin tekrar çocukların oyun oynayabileceği bir alana dönüştürülmesini önemsiyorum. Asosyal çocuklarımızın sosyalleşebilmesi için yeni dönemde okul bahçelerine oyun parkları kuruyoruz.

CEP TELEFONU KARARI

Çocuklarımızın cep telefonlarıyla ilgili okul müdürleri gerekli tedbirleri aldılar. Derse girmeden çocuklarımız cep telefonlarını teslim edecekler. Aynı şekilde öğretmen arkadaşlardan da rica ettim, sınıflarda cep telefonuyla zaman geçirerek çocuklara kötü olmamaları konusunda. Çocuklar kendilerinin veya öğretmenlerinin cep telefonuyla ses ve görüntülerini kaydedip sosyal medyada paylaşıyorlardı. Bunun da yapılmasını istemiyoruz.

"OKULLARDA NE KAYIT ÜCRETİ NE BAĞIŞ ZORUNLULUĞU VAR"

Okullarda ne kayıt ücreti ne bağış zorunluluğu var. Bu konuda velileri zorlayanları hem hukuk hem de sözlü olarak uyarıyoruz.

Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Ekim sonunda öğretmen alım takvimimizi, branş bazlı ilan edip bahar eğitim öğretim yılı başlarken yeni arkadaşları ailemize dahil etmeyi planlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Bakanı özel okul

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