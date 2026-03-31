SON DAKİKA | Milli Takım Amerika biletini alırsa servet kazanacak! İşte Kosova maçı öncesi o dudak uçuklatan rakam...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası play-off finalinde Kosova ile deplasmanda tarihi bir maça çıkıyor. Ay-Yıldızlılar bu kritik virajı aşarak Amerika biletini alırsa sadece sportif değil, devasa bir ekonomik gelir de elde edecek. FIFA'nın yüzde 50 artışla toplam 727 milyon dolar ödül dağıtacağı dev turnuvada, Millilerimiz katılım payı olarak anında 10.5 milyon doları kasasına koyacak. İşte o devasa ödülün detayları...

Emre Şen

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımımız, sadece sportif bir başarı için değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik gelir için de sahaya çıkıyor.

Ay-Yıldızlı ekibimiz, rakibini saf dışı bırakıp turnuvaya katılım hakkı elde etmesi durumunda Türkiye Futbol Federasyonu'nun kasasına adeta bir servet girecek.

PARA ÖDÜLLERİNDE YÜZDE 50'LİK DEV ARTIŞ!

Dünya futbolunun patronu FIFA, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası için dağıtılacak toplam para ödülünü resmen açıkladı. Dev turnuvada boy gösterecek takımlara toplam 727 milyon dolar ödül dağıtılacağı duyuruldu. Bu astronomik rakam, 2022 yılında Katar’da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası’na kıyasla tam yüzde 50 oranında dev bir artış anlamına geliyor.

TÜRKİYE KATILIRSA KASAMIZA 10.5 MİLYON DOLAR GİRECEK!

Türkiye, zorlu Kosova engelini aşarak 2026 Dünya Kupası’na adını yazdırması halinde, sadece ayak bastı ve başlangıç ödülü olarak tam 10.5 milyon dolar (yaklaşık 340 milyon TL) gelir elde edecek.

Ay-Yıldızlılarımızın gruptan çıkması ve turnuvadaki performansına bağlı olarak ilerleyen aşamalara geçmesi durumunda ise kazanacağı bu toplam ödül miktarı katlanarak artmaya devam edecek. Tüm Türkiye, salı günü oynanacak o tarihi 90 dakikaya kilitlenmiş durumda.

A MİLLİLER DÜNYA KUPASI YOLUNDA – HEMEN OYNA

A MİLLİLER DÜNYA KUPASI YOLUNDA – HEMEN OYNA
