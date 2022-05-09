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  4. Son dakika: Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık tazminat davası!

Son dakika: Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık tazminat davası!

09.05.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: İtalya Ligi Serie A devi Inter'de şampiyonluk yarışı veren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kendi fotoğrafını izinsiz olarak kullanan kripto paraalım satım işleri yapan bir firmaya dava açtı.

Son dakika: Milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'ndan 2,5 milyon liralık tazminat davası!
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalyan takımı Inter'de oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, üzerinde oynama yapılarak sihirbaz kılığına sokulduğu fotoğraflarını reklam amacıyla izinsiz olarak sosyal medyada paylaşan kripto para alım satım platformuna 2,5 milyon liralık tazminat davası açtı.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, avukatı Emin Özkurt aracılığıyla İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesine başvurarak kripto para alım satım işleri yapan bir firmaya dava açtı.

Avukat Özkurt tarafından mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, Türk Milli Takımı'nın 10 göğüs numaralı formasını yıllardır gururla taşıyan Çalhanoğlu'nun halen dünyanın en prestijli futbol liglerinden İtalyan Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) Inter takımında oynadığı anlatıldı.

Profesyonel sporcu kimliğiyle uluslararası üne sahip Çalhanoğlu'nun, sosyal paylaşım platformu Instagram'da 2,7 milyon kişiyle en fazla takip edilen Türk Milli Takım oyuncusu olduğu belirtilen dilekçede, milli takımın ana sponsoru olan kripto para alım satımı yapan bir firmanın futbolcunun görüntülerini izin almaksızın haksız ve hukuka aykırı Twitter, YouTube ve diğer sosyal medya hesaplarında kullandığı aktarıldı.

"HAKSIZ VE HUKUKSUZ"

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Bu kullanımın haksız ve hukuksuz olduğu dile getirilen dilekçede, paylaşımların milli takımla ilgisi olmadığı, firmanın Çalhanoğlu'nun imajı ve İtalya'daki maçlarda gösterdiği yüksek performansından oluşan kamuoyu ilgisinden ticari çıkar sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Dilekçede, hiçbir sözleşmeye, futbolcunun rızası ve bilgisine dayanmayarak bu imajından yararlanmaya çalışan firmanın Çalhanoğlu'nun imaj haklarına tecavüz ettiği belirtildi.

Firmanın, futbolcunun fotoğrafını montajlayarak profesyonel hayatıyla hiçbir surette alakası olmayan rencide edici görüntüler de paylaştığı aktarılan dilekçede, bu paylaşımın da diğerleri gibi futbolcunun milli takım forması giymesiyle alakası bulunmayan Serie A'daki performansıyla ilgili olduğu kaydedildi.

"SİHİRBAZ KILIĞINA SOKMUŞ"

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Dilekçede, "Davalı bir paylaşımda Hakan Çalhanoğlu'nu sihirbaz kılığına sokmuş ve Twitter üzerinden kendi reklamını yapmıştır." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımları 3 gün içinde kaldırması için noter kanalıyla ihtarname gönderilen firmanın, bunları Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile imzalanan reklam sözleşmesine istinaden elde edilen sponsorluk hakları çerçevesinde TFF'nin onayıyla gerçekleştirdiğini iddia ettiği belirtilen dilekçede, bu iddiaların kabul edilemez olduğu vurgulandı.

Dilekçede, Çalhanoğlu ile şirket arasında bir sözleşme ya da rıza anlaşması olmadığına dikkati çekilerek, futbolcuların imaj haklarına ilişkin sponsorluk anlaşmalarının rakamları genellikle gizli tutulduğu için mahkemeden emsal araştırması yapılması da talep edilerek şimdilik 1 milyon lira manevi, 1,5 milyon lira da maddi tazminatın yasal faiziyle davalı firma tarafından Çalhanoğlu'na ödenmesi istendi.

Avukat Emin Özkurt, söz konusu fotoğrafları da delil olarak dosyaya sundu.

DAVALI FİRMANIN CEVABI

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Davalı kripto para alım satım firması ise avukatı aracılığıyla mahkemeye sunduğu cevap dilekçesinde, görevsizlik kararı verilerek dosyanın görevli ve yetkili İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine gönderilmesini, davanın TFF'ye ihbar edilmesini, bulunma şartları gerçekleşmediği için de tazminat talebinin reddedilmesini istedi.

Çalhanoğlu'nun dava dilekçesine konu fotoğraf paylaşımlarının, TFF ile şirket arasında imzalanan reklam sözleşmesi kapsamında ve TFF'nin izni doğrultusunda yapıldığı kaydedilen dilekçede, "Davacı Hakan Çalhanoğlu, milli takımda forma giyen topluma mal olmuş bir kişi olup Fikir ve Sanat Eserleri (FSEK) Kanunu'ndaki 'Memleketin içtimai hayatında rol oynayan kimseler' kapsamındadır. Ülkemizde toplumsal hayatla ilgili meselelerde rol oynayan kimselerin fotoğraflarının paylaşılmasında fotoğraf sahibinin izninin aranmayacağı FSEK ile hüküm altına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.

"TAZMİNAT TUTARI ÇOK YÜKSEK OLABİLİR"

Avukat Emin Özkurt, AA muhabirine, kamuoyu tarafından bilinirliği yüksek ve ünlü kişilerin fotoğraflarının izin alınmaksızın kullanılmasından dolayı son yıllarda birçok dava açıldığını söyledi.

Çalhanoğlu'nun hem milli takımın en önemli futbolcularından biri olduğunu hem de dünyanın en büyük futbol kulüplerinde top oynadığını anımsatan Özkurt, "Bunlar değerlendirildiğinde açılan dava sonucunda ilgili firmanın karşı karşıya kalması muhtemel tazminat tutarının çok yüksek olma ihtimali söz konusudur." dedi.

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