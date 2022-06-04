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Son dakika: Moussa Sow İsmail Kartal'ın vedasına paylaşımıyla damga vurdu!

04.06.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2011/12 sezonunun devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'deb 2015/16 sezonunun başında ayrılan, sonrasında 2016/17 sezonunun başında kiralık olarak geri dönen ve forma giydiği dönemlerde sarı - lacivertli taraftarların sevgilisi haline gelen Moussa Sow, eski teknik direktörü İsmail Kartal'a mesaj yolladı.

Son dakika: Moussa Sow İsmail Kartal'ın vedasına paylaşımıyla damga vurdu!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından yolların ayrıldığı İsmail Kartal'a Olağan Mali Genel Kurul'da veda edildi. Tecrübeli çalıştırıcı üyeler tarafından ayakta alkışlanırken, gözyaşlarına hakim olamadı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve oynadığı dönemlerde taraftarların sevgilisi haline gelen Moussa Sow, teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili flaş ifadeler kullandı.

"KALMAYI HAK ETMİŞTİN"

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Fenerbahçe'nin Twitter'dan yaptığı İsmail Kartal paylaşımına cevap veren Moussa Sow, "Kalmayı hak etmiştin" şeklinde bir tweet attı.

2014-15 SEZONUNDA ÖĞRENCİSİYDİ

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Moussa Sow, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı 2014-15 sezonunda takımda yer alıyordu.

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