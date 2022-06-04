Son dakika: Moussa Sow İsmail Kartal'ın vedasına paylaşımıyla damga vurdu!

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un göreve getirilmesinin ardından yolların ayrıldığı İsmail Kartal'a Olağan Mali Genel Kurul'da veda edildi. Tecrübeli çalıştırıcı üyeler tarafından ayakta alkışlanırken, gözyaşlarına hakim olamadı.
Fenerbahçe'nin eski futbolcularından ve oynadığı dönemlerde taraftarların sevgilisi haline gelen Moussa Sow, teknik direktör İsmail Kartal'la ilgili flaş ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin Twitter'dan yaptığı İsmail Kartal paylaşımına cevap veren Moussa Sow, "Kalmayı hak etmiştin" şeklinde bir tweet attı.
Moussa Sow, İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı 2014-15 sezonunda takımda yer alıyordu.
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