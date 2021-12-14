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Son dakika: Muslera'dan kötü haber geldi! Luyindama ile çarpışıp yerde kalmıştı...

14.12.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son Dakika Galatasaray Haberleri: Galatasaray'da Sivasspor maçının mağlubiyetinden çok Muslera'nın sakatlığı konuşuluyor. Sivasspor'un attığı golde Luyindama ile çarpışan ve yerden kalkamayan Uruguaylı kalecinin durumu ciddi. Sol dizinden ciddi bir şekilde sakatlanan Muslera'nın ilk yarıyı kapattığı ifade ediliyor. Peki Muslera sahalardan ne kadar uzak kalacak? İşte detaylar...

Son dakika: Muslera'dan kötü haber geldi! Luyindama ile çarpışıp yerde kalmıştı...
Fernando Muslera

Fernando Muslera

URU Uruguay
Yaş: 35 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika: Demir Grup Sivasspor-Galatasaray maçında Fernando Muslera sakatlanarak gözyaşları içinde sedyeyle saha kenarına geldi. Yenilen golde Luyindama ile çarpışan tecrübeli kaleci yerde kalmış ve bir daha kalkamamıştı. Sivasspor, Muslera'nın yere düşmesiyle birlikte boş kaleye topu ağlara göndermişti. Sosyal medyadan da Sivasspor oyuncularına tepki gelmişti.

MUSLERA'NIN DURUMU CİDDİ

Sakatlanarak oyun dışına gelen Muslera'nın durumunun ciddi olduğu bilgisi geldi. Muslera'nın en az 4 hafta sahalardan uzak kalması beklenirken ilk yarıyı kapattığı öğrenildi.

SELÇUK İNAN KONUŞMUŞTU

Gol pozisyonu ile ilgili de değerlendirmede bulunan Selçuk İnan, “O pozisyona gelecek olursak, bir yetkilinin bizi aydınlatmasını isterim. Çünkü sporcu sağlığının çok önemli olduğu söyleniyor. Çok önemli bir pozisyona girecekken hakem maçı durdurdu. Sporcu sağlığı bizim için daha önemli dedi. Çok doğru söyledi bence. Ama Muslera'nın pozisyonunda da sporcu sağlığı önemliydi. Hakeme bunu hatırlatmak lazım. Hakem öyle taktir etti. Son haftalarda hakemlerin taktiri hep aleyhimizde oluyor. Muslera yerdeyken golü yedik. Yerdeki kaleciydi, maçı durdurması gerekiyordu. Ben de merak ediyorum. Nedenini anlatarak bizi aydınlatırsalar seviniriz.”

UZUN SÜRE İTİRAZ EDİLDİ ANCAK...

Sivasspor'un golünün ardından Galatasaraylı futbolcular uzun süre Ümit Öztürk'e itirazlarda bulundu. Muslera'nın sakatlığı sonrası oyunun devam etmemesi gerektiğini savunan Galatasaray cephesi, golün iptalini bekledi.

SİVASSPOR'UN PAYLAŞIMINA TEPKİ

ssvas

Sivasspor'un golüne tepki gösteren Galatasaray taraftarı, kırmızı-beyazlıların maç sonu paylaşımına da isyan etti.

Galatasaray taraftarının maçın ardından Muslera'nın yerde kaldığı anı da kadraja alarak paylaşım yapan Sivasspor'a sosyal medyadan gösterdi. Tepki sonrası Sivasspor paylaşımını sildi


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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