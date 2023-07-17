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Son dakika: Nathan Redmond, Beşiktaş kararını resmen açıkladı! 'Kalacak mı, gidecek mi ?' sorusu en sonunda yanıt buldu...

17.07.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sakin bir transfer dönemi geçiren siyah - beyazlıların geçtiğimiz sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Nathan Redmond'un geleceği merak ediliyordu. 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a veda etti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk hedefleyen ve hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde çalışmalarına devam eden siyah - beyazlılarda geçtiğimiz sezon Southampton takımından kiralanan ve gösterdiği performansla beğeni toplayan Nathan Redmond'un geleceği merak ediliyordu.

BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

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Siyah - beyazlılarla bir süredir görüşmelerini sürdüren 29 yaşındaki futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Beşiktaş'a veda etti.

Redmond'un Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı;

"Güzel Beşiktaş taraftarına,

Geldiğim ilk günden beri bana sadece sevgi ve destek gösterdiniz. Vodafone Park’taki akşamlar, derbi akşamları ve tüm diğer birlikte yaşadığımız anlarda - zor dönemlerde de harika dönemlerde de - siz her zaman en muhteşem ve en gürültülü desteği verdiniz ve benim sizlerin dünyadaki en iyi taraftarlar olduğunuzu fark etmemi sağladınız! Benim ve ailem için oraya geri dönmeyecek ve bu sene siyah beyaz formayı giymeyecek olmak zor bir karar ama orada sizlerle geçirdiğim bir sezon için ve birlikte oluşturduğumuz gerçekten özel anılar ve hikayemiz için hayat boyu sizlere şükran duyacağım. Gelecekte her zaman takımı takip ediyor olacağım. Size bundan sonrası için şansların en güzelini diliyorum. Bu bir elveda değil, bu bir “görüşmek üzere”

Sonsuz sevgilerimle,
Nathan ????????????"

SİYAH - BEYAZLI TAKIMDAKİ PERFORMANSI

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Geride bıraktığımız sezon Beşiktaş formasıyla 28 resmi maça çıkan Redmond, 6 gol - 6 asistlik bir performans sergiledi.

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