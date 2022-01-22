Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu

Fenerbahçe'den son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivas'ta heyecan dolu bir maç oynandı. Sıfırın altında derecede oynanan mücadele iki takımın da eksiklerine rağmen kıran kırana geçti. Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda oynayan Nazım Sangare, bir pozisyonda yaptığı hatadan dolayı Türkiye gündemine oturdu.

SERDAR DURSUN İLE ÇARPIŞTI

Fenerbahçe'de ilk yarıda ilginç bir olay yaşandı. Sivasspor kalesine doğru giden Sarı-Lacivertlilerde sağ bekten bindirme yapan Nazım Sangare, forvette oynayan Serdar Dursun ile çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından Serdar Dursun yerde kaldı. Tehlikeli olabilecek bir pozisyonu takım arkadaşıyla çarpışarak engelleyen Nazım Sangare'ye bu yüzden sosyal medyadan tepki yağdı. Nazım'ın bu hareketi kısa süre içinde Twitter'da Türkiye gündemi içinde 1. sıraya yerleşti.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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