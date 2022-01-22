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Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu

22.01.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Fenerbahçe haberi: Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İki takımda da bulunan eksiklerden dolayı teknik direktörler rotasyonlu bir kadroyla sahaya çıkmak zorunda kaldı. Fenerbahçe'de sağ bekte oynayan Nazım Sangare taraftarın yoğun tepkisine maruz kaldı. Sarı-Lacivertlilerin bir atağında kendi takım arkadaşı Serdar Dursun ile çarpışarak atağı kestiği gerekçesiyle eleştiriye uğrayan Nazım, Twitter'da Türkiye gündemine oturdu.

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sıraya oturdu
Nazım Sangare

Nazım Sangare

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'den son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivas'ta heyecan dolu bir maç oynandı. Sıfırın altında derecede oynanan mücadele iki takımın da eksiklerine rağmen kıran kırana geçti. Fenerbahçe'de sağ bek pozisyonunda oynayan Nazım Sangare, bir pozisyonda yaptığı hatadan dolayı Türkiye gündemine oturdu.

SERDAR DURSUN İLE ÇARPIŞTI

Fenerbahçe'de ilk yarıda ilginç bir olay yaşandı. Sivasspor kalesine doğru giden Sarı-Lacivertlilerde sağ bekten bindirme yapan Nazım Sangare, forvette oynayan Serdar Dursun ile çarpıştı. Bu çarpışmanın ardından Serdar Dursun yerde kaldı. Tehlikeli olabilecek bir pozisyonu takım arkadaşıyla çarpışarak engelleyen Nazım Sangare'ye bu yüzden sosyal medyadan tepki yağdı. Nazım'ın bu hareketi kısa süre içinde Twitter'da Türkiye gündemi içinde 1. sıraya yerleşti.

(Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
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