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SON DAKİKA: 'Ne yaptın Ozan!' İngiltere gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"

10.08.2022 09:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'de bir türlü istediği performansı gösteremeyen milli futbolcu Ozan Tufan, İngiltere ekiplerinden Hull City'e transfer olarak kariyerine burada devam etme kararı almıştı. 27 yaşındaki oyuncu yeni takımıyla çıktığı 3 mücadelede 2 gol atma başarısı gösterirken, lig kupasında Bradford'a ceza sahası dışından attığı golle gündem oldu. Golün ardından Sarı-Lacivertli taraftarlar da sosyal medyada eski oyuncuları için paylaşımlarda bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: 'Ne yaptın Ozan!' İngiltere gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"

Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e sattığı 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ozan Tufan son oynanan Bradford maçındaki golüyle İngiltere'de gündem oldu. Hull City formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren milli futbolcu performansıyla göz doldururken attığı şık gol galibiyete yetmedi.

ÖNCE DİREK SONRA GOL!

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Bradford ile İngiltere Lig Kupası'nda karşı karşıya gelen Hull City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, dakikalar 24'ü gösterirken ceza sahası dışından oldukça düzgün ve sert bir şut çekti. Tufan'ın şutu önce direğe ardından Bradford kalecisi Harry Lewis’e çarparak ağlara gitti.

TUFAN'IN GOLÜ YETMEDİ!

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Geriye düşmesinin ardından Hull City kalesinde ataklarını sıklaştıran Bradford 39 ve 44. dakikalarda Andy Cook'un attığı gollerle 2-1 öne geçti. İlk yarı Bradford'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da çabası sonucu değiştirmedi ve Hull City turnuvaya erken veda etti.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI!

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Ozan Tufan'ın şık golü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarlar yaptığı yorumlarda, "Bizden giden ya Ronaldo Ya Messi oluyor", "Fenerbahçe'den ayrılan şahlanıyor" gibi serzenişte bulundu.

İŞTE O GOL... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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Ozan Tufan fenerbahçe gol hull city ingiltere lig kupası
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