SON DAKİKA: 'Ne yaptın Ozan!' İngiltere gündem oldu... "Ya Ronaldo, ya Messi"

Fenerbahçe'nin 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'e sattığı 27 yaşındaki tecrübeli oyuncu Ozan Tufan son oynanan Bradford maçındaki golüyle İngiltere'de gündem oldu. Hull City formasıyla çıktığı 3 karşılaşmada 2 gol atma başarısı gösteren milli futbolcu performansıyla göz doldururken attığı şık gol galibiyete yetmedi.

ÖNCE DİREK SONRA GOL!

Bradford ile İngiltere Lig Kupası'nda karşı karşıya gelen Hull City'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, dakikalar 24'ü gösterirken ceza sahası dışından oldukça düzgün ve sert bir şut çekti. Tufan'ın şutu önce direğe ardından Bradford kalecisi Harry Lewis’e çarparak ağlara gitti.

TUFAN'IN GOLÜ YETMEDİ!

Geriye düşmesinin ardından Hull City kalesinde ataklarını sıklaştıran Bradford 39 ve 44. dakikalarda Andy Cook'un attığı gollerle 2-1 öne geçti. İlk yarı Bradford'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da çabası sonucu değiştirmedi ve Hull City turnuvaya erken veda etti.

FENERBAHÇE TARAFTARI ÇILDIRDI!

Ozan Tufan'ın şık golü kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, Fenerbahçeli taraftarlar yaptığı yorumlarda, "Bizden giden ya Ronaldo Ya Messi oluyor", "Fenerbahçe'den ayrılan şahlanıyor" gibi serzenişte bulundu.

İŞTE O GOL... (Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)



