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Son dakika: Nicolo Zaniolo için resmi açıklama geldi! 35 milyon euro iddiaları sonrasında Zenit Başkanı net konuştu...

09.08.2023 16:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Olimpija Ljubljana'yı 3-0 mağlup ederek play-off için büyük avantaj elde eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılıların geçtiğimiz sezonun ortasında Roma'dan kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için birçok Avrupa kulübünün teklif yaptığı iddia edilmişti. Bu kulüpler arasında yer alan Zenit'in başkanından transfer için açıklama geldi. İşte detaylar...

Son dakika: Nicolo Zaniolo için resmi açıklama geldi! 35 milyon euro iddiaları sonrasında Zenit Başkanı net konuştu...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılarak play-off için büyük bir adım attı. Transferde de hareketli günler geçiren Galatasaray için sıcak bir gelişme yaşandı.

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Sarı - kırmızılıların geçtiğimiz sezonun ortasında kadrosuna kattığı Nicolo Zaniolo için birçok Avrupa kulübünün ilgisi olduğu iddia ediliyordu.

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Hatta Rusya devi Zenit'in İtalyan yıldız için 35 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödemeye hazır olduğu ve oyuncuyla görüşmelere başladığı öne sürülmüştü.

Konuya dair Rus basınına konuşan Zenit Başkanı Alexander Medvedev, transfer iddialarını yalanladı.

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Teklif yapmadıklarını dile getiren Medvedev, "Galatasaraylı Nicolo Zaniolo ile ilgili transfer müzakerelerinin başladığına dair haberler gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 11 resmi maça çıkan Zaniolo, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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