Son dakika: Nihat Kahveci'den Hakan Çalhanoğlu'nun Burak Yılmaz sözlerine gönderme! "Biraz abartmış..."

Son dakika haberleri: Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu geride bıraktığımız sezonun başında Milan'dan Inter'e transfer olmuş, şampiyonluğun eski takımına kaptırılması sonrasında hayal kırıklığına uğramıştı. Başarılı futbolcunun geçtiğimiz gün yaptığı açıklama sonrası sosyal medyada birçok tartışma çıkmıştı.

Hayalinin Galatasaray'da oynamak olduğunu söyleyen ve sezon başında sarı - kırmızılı takıma gitme ihtimalinin olduğunu belirten Hakan Çalhanoğlu, Aslan'ın hamle yapmaması sonrasında Inter'e imza attığını açıklamıştı.

"BURAK YILMAZ EN İYİSİ"

Tivibuspor'a konuk olan Çalhanoğlu ayrıca "Burak Yılmaz Ağabey, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi forveti." ifadesini kullanmış ve bu sözler sonrasında sosyal medyada 'En iyi forvet kim?' tartışması yaşanmıştı.

NİHAT KAHVECİ'DEN TEPKİ

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Hakan Çalhanoğlu'nun bu sözüne Twitter'dan tepki gösterdi.

"BİRAZ ABARTMIŞ"

Kahveci'nin tweet'inde, "Biraz abartmış derim arkadaşlar. Siz ne dersiniz??7" ifadeleri yer aldı.

Futbolculuk kariyerinde Villarreal, Real Sociedad ve Beşiktaş formalarını giyen Kahveci'nin tweet'ine birçok futbolsever destek verdi.

