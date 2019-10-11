Son dakika: Nobel Barış Ödülü Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'e verildi

2019 Nobel Barış Ödülü sahibini buldu. Bu yılki ödülü Eritre'de barışın tesisine yaptığı katkılardan dolayı Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali aldı.
TÖREN 10 ARALIK'TA OSLO'DA
Ali,9 milyon İsveç Kronu (yaklaşık 900 bin dolar) tutarındaki ödülünü 10 Aralık'ta başkent Oslo'da düzenlenecek törenle alacak.
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