Son dakika: Nuri Şahin eski takım arkadaşını Antalyaspor'a getirdi! Ömer Toprak Antalyaspor'da...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda Nuri Şahin'in takımın başına geçmesinin ardından oynadığı futbolla taraflı tarafsız herkesin beğenisini toplayan Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezona da iddialı bir kadro ile girmek için hazırlıklarını sürdürüyor.

ÖMER TOPRAK, ANTALYASPOR'DA

Fraport TAV Antalyaspor, Werder Bremen'den ayrılan 32 yaşındaki deneyimli stoper Ömer Toprak ile 2 yıllık anlaştı. Kırmızı beyazlı ekip tecrübeli oyuncu için 30 Haziran Perşembe günü öğle saatlerinde imza töreni düzenleyecek.

İKİ TRANSFER DAHA YAPILMIŞTI

Akdeniz ekibi Antalyaspor daha önce kaleci Alperen Uysal ve orta saha oyuncusu Soner Aydoğdu ile anlaşmıştı.

ÖMER TOPRAK'IN KARİYERİ

32 yaşındaki deneyimli oyuncu Almanya'da Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını terletti. Toprak, kariyerinde toplam lig maçlarında 384 kez sahaya çıkarken 21 kez gol sevinci yaşadı. Tecrübeli futbolcu, A Milli takım forması altında ise 27 maça çıkarken 2 kez gol atma başarısı gösterdi.

NURİ ŞAHİN İLE TOP KOŞTURDU

Ömer Toprak, Nuri Şahin ile birlikte Borussia Dortmund ve Werder Bremen formalarını da terletmişti.

